В Россию прилетели «небесные рыбы»

В РОССИИ замечены загадочные «небесные рыбы». 7 мая одно из таких существ попало в кадр камеры наружного наблюдения. 40-минутная видеосъемка, запечатлевшая «небесную рыбу», резвящуюся в воздухе неподалеку от подъезда жилого дома, сейчас проходит экспертизу на подлинность.

«Небесные рыбы» выглядят как длинные полупрозрачные черви, снабженные многочисленными тонкими мембранами, напоминающими крылья стрекоз. По данным наблюдений, они летают со скоростью около 300 км/час и могут достигать метра в длину.

Впервые «небесную рыбу» сняли в 1994 г. на любительскую видеокамеру в США. Сейчас энтузиастами, изучающими этот природный феномен, собраны сотни таких видеосъемок. «Небесная рыба» даже попала в кадр прямой трансляции, которую вел из Багдада телеканал CNN.

Охотники на «небесных рыб» утверждают, что чаще всего они встречаются в Японии. В глухих японских деревнях их почитают как духов и называют «чуман». Жители одной из таких деревень уверяют, что чуман «клюет» на сушеного тунца, но ловить его не рекомендуют, поскольку «рыба» ядовита. Тем не менее в Стране восходящего солнца уже налажен выпуск специального «сачка» для ловли «небесной рыбы» стоимостью 500 долларов.

Ни одна «небесная рыба» пока не попала в руки ученых. Скептики уверены, что «чуманы» - это обычные погрешности видеосъемки. Летящие с большой скоростью насекомые «размазываются» в кадре, превращаясь в «полупрозрачного крылатого червя».