В Россию прилетели «небесные рыбы»
№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В РОССИИ замечены загадочные «небесные рыбы». 7 мая одно из таких существ попало в кадр камеры наружного наблюдения.
«Небесные рыбы» выглядят как длинные полупрозрачные черви, снабженные многочисленными тонкими мембранами, напоминающими крылья стрекоз. По данным наблюдений, они летают со скоростью около 300 км/час и могут достигать метра в длину.
Впервые «небесную рыбу» сняли в 1994 г. на любительскую видеокамеру в США. Сейчас энтузиастами, изучающими этот природный феномен, собраны сотни таких видеосъемок. «Небесная рыба» даже попала в кадр прямой трансляции, которую вел из Багдада телеканал CNN.
Охотники на «небесных рыб» утверждают, что чаще всего они встречаются в Японии. В глухих японских деревнях их почитают как духов и называют «чуман». Жители одной из таких деревень уверяют, что чуман «клюет» на сушеного тунца, но ловить его не рекомендуют, поскольку «рыба» ядовита. Тем не менее в Стране восходящего солнца уже налажен выпуск специального «сачка» для ловли «небесной рыбы» стоимостью 500 долларов.
Ни одна «небесная рыба» пока не попала в руки ученых. Скептики уверены, что «чуманы» - это обычные погрешности видеосъемки. Летящие с большой скоростью насекомые «размазываются» в кадре, превращаясь в «полупрозрачного крылатого червя».
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