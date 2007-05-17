Цена лося – 600 ворон

УГРОЗА птичьего гриппа, нависшая над некоторыми районами севера и юга Тюменской области, заставила руководителей местных охотничьих обществ творчески подойти к распределению лицензий - хочешь лицензию на отстрел лося - будь добр, предъяви 600 пар вороньих лапок.

Поохотиться на крупное животное мечтают многие, все-таки лось - не кролик, и мяса в нем не 3-4 кило, а до 700-800, и питаться лосиным мясом можно всей семьей почти год.

Распределение лицензий по справедливости всегда было проблемой в охотничьих обществах. Претензии к руководству возникают часто. Конечно, руководители подразделений, выдающие лицензию, первым делом стараются обеспечить тех, кто не только стреляет зверя и птицу, но и каким-то образом принимает участие в восстановлении численности пернатых и млекопитающих.

Но сколько времени потребуется на добычу лапок и не кончатся ли к тому времени лицензии - большой вопрос...



