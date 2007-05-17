Новые поля чудес

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90-х.

по-крупному!

ОСТАП Бендер знал четыреста способов «честного» отъема денег у населения. Телевидение изобрело еще один. С недавних пор на телеканалах ДТВ, MTV и других в ночное время появились викторины, где миловидные девушки, как правило, с большим бюстом предлагают поиграть в игру «угадай слово». Угадавшим как будто полагается приз - сумма со многими нулями. Смысл игры в том, чтобы из разрозненных букв составить слово или ответить на вопрос, позвонив или приславна указанный на экране номер. Звонки платные. Увы, находятся простаки, которые ведутся на это и самозабвенно нажимают кнопки телефонов. На самом деле единственный смысл подобной игры - в обогащении устроителей викторины за счет платных звонков. Больше за ужимками сексуальных ведущих нет ничего. Поразителен цинизм подобных телепредприятий, рассчитанных на самых простаков и детей. Подобными, но более честными с точки зрения выигрышей телефонными играми на ТВ занимались в началеВсеми любимый Дмитрий Дибров вел соответствующую программу в самое лучшее телевизионное время! Во времена расцвета в стране «пирамидного» аферизма это было естественно. Как понимать нынешние телелохотроны? Появились новые дураки? Удивительно и другое - в отличие от уличных лохотронов телевизионные «викторины» с точки зрения закона вполне невинное занятие. И это лишь подтверждает практику всех аферистов: чтобы не посадили, надо работать