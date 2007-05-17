//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Новые поля чудес

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 ОСТАП Бендер знал четыреста способов «честного» отъема денег у населения. Телевидение изобрело еще один. С недавних пор на телеканалах ДТВ, MTV и других в ночное время появились викторины, где миловидные девушки, как правило, с большим бюстом предлагают поиграть в игру «угадай слово». Угадавшим как будто полагается приз - сумма со многими нулями. Смысл игры в том, чтобы из разрозненных букв составить слово или ответить на вопрос, позвонив или прислав SMS-сообщение на указанный на экране номер. Звонки платные. Увы, находятся простаки, которые ведутся на это и самозабвенно нажимают кнопки телефонов. На самом деле единственный смысл подобной игры - в обогащении устроителей викторины за счет платных звонков. Больше за ужимками сексуальных ведущих нет ничего. Поразителен цинизм подобных телепредприятий, рассчитанных на самых простаков и детей. Подобными, но более честными с точки зрения выигрышей телефонными играми на ТВ занимались в начале 90-х. Всеми любимый Дмитрий Дибров вел соответствующую программу в самое лучшее телевизионное время! Во времена расцвета в стране «пирамидного» аферизма это было естественно. Как понимать нынешние телелохотроны? Появились новые дураки? Удивительно и другое - в отличие от уличных лохотронов телевизионные «викторины» с точки зрения закона вполне невинное занятие. И это лишь подтверждает практику всех аферистов: чтобы не посадили, надо работать по-крупному!     

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Продовольственная бензоколонка

Продовольственная бензоколонка

«Будьте осторожны со своими желаниями - они имеют свойство сбываться», - говорит в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» познавший истину Воланд. Надо заметить, что желания сами по себе сбыться не могут. Им надо помочь. И отечественные чиновники превзошли в этом самого дьявола.

//В мире

Украинский аналитик Соскин раскрыл структуры США, которые управляют политикой Киева

Украинский аналитик Соскин раскрыл структуры США, которые управляют политикой Киева

Как отметил украинский эксперт Олег Соскин, ставший собеседником российских журналистов, «решения сегодня принимаются в Вашингтоне» - Государственном департаменте и Центральном разведывательном управлении.

//Мнение

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

Наталья Поклонская: «Использовать детей на митингах недопустимо!»

«Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо! Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, - это подлое сумасшествие.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

Через неделю-другую студенты ВШЭ опять выскочат на московские улицы и заклеймят московские и российские власти

//В мире

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Вероятный сценарий начала мировой войны с участием России опубликовали в прессе

Опубликован предполагаемый сценарий начала нового глобального конфликта с участием Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах немецкой прессы.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили под Горловкой командира взвода «Айдара»

Вооруженные силы Украины потеряли за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке страны одного военного убитым, еще трое ранены. Такую информацию распространила пресс-служба штаба операции Киева в Донбассе.

//Общество

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Андрей Разин сделал обращение в связи с ухудшением здоровья Михаила Горбачёва

Я только что созванивался с родственниками Михаила Сергеевича Горбачева. Его состояние действительно резко ухудшилось, он в критическом состоянии. У меня огромная просьба ко всем: давайте уважать его и не использовать эту ситуации для своих корыстных целей

//Здоровье

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Шесть советов по снижению давления без таблеток дали эксперты в сфере медицины

Эксперты в области здравоохранения рассказали о способах снижения артериального давления, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в материале, опубликованном в сети.

//Армия

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

В Южной Корее американских военных покатали на российском танке

Американские военнослужащие устроили заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Республикой Корея. Снимки и видеозаписи появились накануне в сервисе микроблогов Twitter.

//Новости партнеров

//В мире

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев

Лидер Франции Эммануэль Макрон в рамках пресс-конференции на полях саммита G7 поправил журналиста, который перепутал имена главы Ирана Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

//В мире

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница США лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей

Жительница американского штата Висконсин Алиша Кеннен лишилась правой голени и пальцев на руках и левой ноге из-за болезни, которой она заразилась от своих детей. Трое ребят подхватили ангину.

//Новости СМИ2

//В мире

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети

Французский лидер Эммануэль Макрон резко отреагировал на критику своей супруги Брижит в соцсети. Негативный комментарий о первой леди Франции ранее оставил в Fcebook глава Бразилии Жаир Болсонару.

//В мире

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации

Украина должна развалить Российскую Федерацию. С таким заявлением выступила киевский политик Анна Гопко, руководившая в предыдущем созыве Верховной Рады работой комитета по иностранным делам.

//Политика

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

В Кремле анонсировали ответ на ракетные испытания США

Минобороны и другие ведомства приступили к подготовке симметричного ответа США в связи с выходом из ДРСМД и испытаниями ракеты средней дальности, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

//Происшествия

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины случилось в понедельник, 26 августа, в столичном районе Покровское-Стрешнево. Согласно последним данным, грузовик после аварии перевернулся.

//Происшествия

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В петербургской больнице найден опасный предмет, пациенты и сотрудники эвакуированы

В здании одной из больниц Санкт-Петербурга днем в понедельник, 26 августа, был обнаружен опасный предмет. Согласно последней информации, пациенты и сотрудники медучреждения были эвакуированы.

//Происшествия

Вооруженный полицейский сбежал со службы в Якутии

Вооруженный полицейский сбежал со службы в Якутии

В Якутске в понедельник, 26 августа, с места несения службы вооруженный пистолетом Макарова с двумя полными магазинами ушел в неизвестном направлении старший сержант полиции.

//Новости партнеров

//В мире

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Днем в понедельник, 26 августа, стало известно, что гражданка Российской Федерации погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Речь идет о 29-летней россиянке по имени Анна Дубровина.

//Происшествия

Автобус протаранил девять машин в Кирове

Автобус протаранил девять машин в Кирове

В Кирове автобус ЛиАЗ в понедельник, 26 августа, около полудня протаранил девять автомобилей. Как сообщает сегодня пресс-служба ГИБДД по Кировской области, авария случилась на Комсомольской улице.

//В мире

Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Адвокат раскрыла выгоду команды Зеленского от продолжения конфликта в Донбассе

Окружение президента Украины Владимира Зеленского не заинтересовано в наступлении мира в Донбассе. Такое заявление на своем YouTube-канале сделала украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

//Общество

Непродажная кошка

Непродажная кошка

Житель Ростова так до сих пор и не сумел продать свою кошку. Даже несмотря на умопомрачительную скидку, которую установил после месяца попыток продать домашнее животное.

//Общество

Ушел из жизни старейший подводник России

Ушел из жизни старейший подводник России

Сегодня стало известно, что старейший подводник России Юлий Ксюнин скончался в Тамбове. Соответствующую информацию в понедельник, 16 августа, предоставили сотрудники областной администрации.

//Происшествия

Свидетель: обвиняемый в краже полотна Куинджи хранил его вместе с шинами в подвале

Свидетель: обвиняемый в краже полотна Куинджи хранил его вместе с шинами в подвале

Коллега обвиняемого в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова заявил, что мужчина хранил украденное полотно в подвальном помещении вместе с шинами.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Илья Авербух прокомментировал слухи об онкологии у Заворотнюк
3

«Одним словом, цирк»: в Сети обсудили стюардессу, спевшую гимн Украины
4

Хабаровск восхитил консула Германии
5

В Хабкрае прокуратура выявила неготовность властей к паводку

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры