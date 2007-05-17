СУЩЕСТВУЕТ весьма распространенная точка зрения: мол, человек рожден ленивым, и потому, если хочет чего-нибудь добиться, должен с ленью бороться.

Вроде как сидит в нас эдакое вреднющее существо - лень, и при первой возможности - шасть, и начинает нам жизнь портить. А мы - давай с ним бороться!

Честно говоря, я не уверен, что лень - есть природное качество. Уж больно сильно противоречит оно основной цели жизни человека - быть счастливым, то есть жить в согласии с собой, которое приходит от ощущения, что ты не обманываешь Божий промысел. (Об этом мы еще отдельно поговорим позже.)

Ленивый человек не может быть счастливым. Потому что синоним лени - скука, а скука счастья не порождает.

Мне кажется, что лень - это не отсутствие сил, а отсутствие смысла.

Ленивый человек - не тот, кто не хочет ничего делать, а тот, кто не видит смысла что-либо предпринимать.

Лень - разновидность меланхолии, а не бездеятельности.

Когда мы говорим, что ребенок ленится делать уроки, но не ленится, например, играть на компьютере - это свидетельство лишь того, что в уроках ребенок видит смысла меньше, чем в игре. И, положа руку на сердце, он не так уж неправ.

Когда жена ругает мужа за то, что он ленится убирать за собой, - это говорит лишь о том, что мужчина не видит смысла в этой уборке.

Лень появляется только в том случае, когда необходимо сделать дело, которое не помогает человеку жить в согласии с собой.

Фанаты своего дела не бывают ленивы, потому что смысл их жизни в их деле.

Бороться с ленью не означает заставлять себя или кого-то что-нибудь предпринимать вместо того, чтобы лежать на диване.

Бороться с ленью - значит отыскать в деле смысл.

Слышу возмущенные крики: «Но ведь в жизни часто приходится заниматься неприятными делами, именно - заставлять себя, а то и других что-либо делать!»

Приходится. Но надо иметь в виду при этом, что чем дольше вы делаете неприятное и бессмысленное дело, тем вольготнее чувствует себя рядом с вами ваша лень.

Лень - не порок, а реакция на бессмысленность.

Конечно, у каждого из нас - свое представление о счастье. Однако общее у нас то, что ни один человек не станет лениться, когда речь идет о деле, приближающем к ощущению гармонии с самим собой.

Попросту говоря: если дело любимое - человек никогда не ленится его делать.

А если ленится - то, может быть, не человек подкачал, а дело не то?