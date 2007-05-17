Грустный памятник несчастному гению
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Один из самых уютных уголков Москвы - дворик дома №7 по Никитскому бульвару. Дома, который стал последним пристанищем Николая Васильевича Гоголя и перед которым в наши дни стоит один из лучших памятников великому писателю - работы скульптора Н.А. Андреева.
ПРАВДА, обстоятельства последних лет жизни писателя уютными никак не назовешь. Гоголь занимал несколько комнат у религиозного фанатика А.П. Толстого. Больной, с ума сходящий, он попал под «покровительство» священника Матвея Константиновского, человека строгого и набожного донельзя. Батюшка уговаривал писателя покаяться и больше не писать греховных книжек, а вместо этого заняться благостными религиозными сюжетами. Гоголь попробовал, но ничего из этого не вышло. Зато после одного из визитов священника он сжег в камине второй том «Мертвых душ».
Перед смертью Николай Васильевич всех приводил в ужас своими странными речами. «Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте! - кричал он. - Давай, давай! Ну что же!» Вдруг заорал: «Лестницу! Поскорее давай лестницу!» И отошел.
Черновики же второго тома, вероятно, уничтожил хозяин дома Толстой. Сейчас там библиотека под названием «Дом Гоголя». В комнатах, которые
Во дворе же в 1959 г. был установлен памятник писателю. Судьба у этой статуи такая же нелегкая и противоречивая, как у ее героя. Памятник был открыт в 1909 г. на Арбатской площади, там, где сегодня стоит другой Гоголь, выполненный Н.В. Томским.
Газета «Правда» заявляла, что памятник Андреева «искажал образ великого писателя, трактуя его как пессимиста и мистика».
А искусствовед А. Бакушинский утверждал: «Наша социалистическая культура, вся пронизанная бодростью и радостью… Такого Гоголя мы хотим видеть в памятнике, поставленном ему на одной из самых красивых площадей нашей социалистической столицы».
В результате в 1935 г. Всесоюзный комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР объявил конкурс на новый монумент, «отражающий подлинный облик великого русского писателя». Так появился новый Гоголь, в наши дни стоящий на Арбатской площади. А старого сначала утащили в Донской монастырь (там при советской власти был Музей архитектуры), а потом установили во дворе библиотеки.
Кстати, смотрится он там гораздо лучше, чем смотрелся посреди открытого пространства площади. А читатели могут его погладить по ноге.
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