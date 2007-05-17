Логика профессии

РЕН ТВ ведет собственную программу «Неделя с Марианной Максимовской». «Неделю» она называет общественно-политическим телевизионным журналом и утверждает, что на РЕН ТВ нет цензурных ограничений.

- ЧТО дали вам как журналисту четыре года работы на РЕН ТВ?

- Я поняла, что нужно уметь оставаться в мейнстриме и, как сейчас модно говорить, определять «тренды сезона». И разумеется, как журналист, я обязана понимать и объяснять, почему в нашей стране проявляется та или иная тенденция, кто разжигает общественные настроения, в чьих интересах это делается.

- Вам всегда удается определять «тренды сезона»?

- Посмотрите нашу новую программу «Громкое дело. Репортерские истории», которую журналисты «Недели» делают вместе с Игорем Прокопенко. Мы хотим развивать репортерский жанр на РЕН ТВ и сознательно будем уходить от желтизны, сюжетов на тему, как Алла Пугачева сделала себе липосакцию. Люди хотят и будут смотреть серьезные расследования! 11 мая состоялась премьера нашего нового проекта, где Леонид Канфер рассказал о Рамзане Кадырове, а Дмитрий Ясминов - о будущем российского игрового бизнеса… Таким Рамзана Кадырова мы не видели никогда. Леонид в общей сложности не один месяц следовал за Кадыровым везде - и дома, и в его зверинце, на официальных мероприятиях, на тренировках новой чеченской армии. Новый чеченский президент - личность, мягко говоря, неоднозначная, и мы предоставляем право зрителям сделать свои выводы… Следующий наш июньский выпуск - это возвращение в прошлое. Вадим Кондаков готовит расследование о секретном проекте нацистов по выращиванию нового поколения арийской расы под названием Лебенсборн. Вадим по всему миру разыскивал детей из этого некогда секретного проекта.

- Про Кадырова сейчас либо хорошо, либо ничего не говорят. Вам удалось сделать такой репортаж потому, что вы работаете на негосударственном канале?

- На РЕН ТВ нет цен­зур­ных ограничений. Мы ограничены российскими законами, представлениями о морали и здравом смысле. Вместе с другими гражданскими институтами мы, журналисты, должны исполнять функции контроля за властью. Иначе появляются коррупция и произвол. Почему парламент перестал быть местом для дискуссий? По­чему улицы в российских городах объявлены зоной, свободной от митингов? По­чему ­российское судопроизводство теперь называют одним емким словом «Бас­ман­ное пра­во­­су­дие», почему у нас бук­сует, нап­ример, пенсионная реформа и за это никого не наказывают… Мы занимаемся этими темами, и это не проявление оппозиционности, это - следование логике профессии.

- Для своих репортеров вы строгий начальник?

- Я не люблю слово «начальник», хотя в тележурналистике без полувоенной дисциплины не обойтись. Иначе - анархия и срыв эфира.

- Кем надо быть или какими качествами обладать, чтобы работать под вашим руководством?

- Журналистами не рождаются, а становятся. Здесь не нужно особой гениальности, которая необходима великому писателю. В журналистике зачастую важна сама личность автора. Если журналист малообразован, не эрудирован, стеснителен, скучен для окружающих, то и репортажи будут такими же. А вот, к примеру, Сергей Митрофанов - ведущий рубрики «Наследники по прямой» - очень талантливый и яркий журналист. В этой рубрике Сергей открывает семьи высокопоставленных российских чиновников, показывает, как дети этих чиновников живут, кем работают, о чем думают… Я сама с большим интересом посмотрела репортаж о сыне спикера Государственной Думы Грызлова. Отец с сыном не общались целых полтора года. Сын даже поздравлял отца с днем рождения через газету. А после нашего сюжета, представьте, отец сам позвонил сыну. Сын Валентины Матвиенко, питерского губернатора, тоже не оставил равнодушным. Он банкир, про него ходило столько слухов, что было интересно, как он сам эти слухи прокомментирует… Внучка Михаила Горбачева Ксения работает в шоу-бизнесе, что достаточно необычно для ребенка из такой политической семьи. В настоящей демократической стране открытость политической элиты - одно из главных условий ее существования.

- Что вы думаете о новом поколении тележурналистов?