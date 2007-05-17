Тоска зеленая

Почти во всех путеводителях для иностранных туристов говорится, что Москва - одна из самых зеленых столиц в мире. Так ли это?

ПО ДАННЫМ независимой благотворительной организации «Общественная экология», в Москве площадь зеленых насаждений (сюда входят не только деревья и кусты, но и газоны с клумбами) в расчете на одного жителя составляет от 20 кв. м (в благополучном Восточном округе) до 5 кв. м (в Центральном). При этом, по существующим строительным нормам и правилам (СНиП), она должна составлять 24 кв. м. на человека. В некоторых районах показатели ниже нормы почти в 5 раз!

По словам профессора НИИ гигиены им. Эрисмана Иосифа Винокура, «недостаточное количество зеленых насаждений приводит к тому, что организму человека сложнее сопротивляться внешним раздражителям, у многих обостряются хронические заболевания, ухудшается психологическое состояние. Чтобы защитить здоровье горожан, нужно четко соблюдать строительные нормы и правила». Несмотря на то что СНиПы, регламентирующие количество зелени, были приняты еще в советские времена, они не устарели и с медицинской точки зрения совершенно оправданны. Другое дело, что сегодня они встали поперек горла застройщикам. И последние не стесняются их нарушать. Проблема в том, что подобные нарушения труднодоказуемы, а сами правила достаточно абстрактны: застройщики всегда ссылаются на то, что норматив может быть соблюден за счет высадки зеленых насаждений на какой-нибудь другой территории, к их площадке отношения не имеющей.

Впрочем, плевали застройщики не только на СНиПы. «Есть Закон «О защите зеленых насаждений», закон о градостроительной деятельности на территории природного комплекса города, в работе закон об отдельной защите озелененных территорий, - сообщили в экологической комиссии Московской городской Думы. - Другое дело, что эти нормативные акты не всегда выполняются. Например, норма, гласящая, что участки земли, при планировке района отведенные под «зеленые зоны», застройке не подлежат, нарушается довольно часто».

Представители экологических организаций заявляют, что количество деревьев в городе неуклонно уменьшается, несмотря на вроде бы производимое в столице компенсационное озеленение - высадку новых деревьев взамен уничтоженных.

«Компенсационное озеленение в городе часто осуществляется безграмотно! - возмущается эксперт Московского отделения «Гринпис России» Михаил Крендлин. - По закону, если зеленые насаждения уничтожаются из-за строительства, они должны быть возрождены в том же округе на такой же, а в некоторых случаях и на большей по размеру площади. На деле же деревья взамен вырубленных либо не сажают вообще, либо высаживают... на территории находящихся в округе лесопарков, где их и без того достаточно. Выходит, что закон вроде как соблюдается, но толку - чуть».



