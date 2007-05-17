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Авиаторы взлетают с огородов

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Авиаторы взлетают с огородов
В небе над Москвой - вертолеты МЧС

 Иногда, глядя в небо на сверкающий лайнер, думаешь: прямо над головой прошел. А вдруг шлепнется?! На самом деле - это обман зрения. Все пилоты ведут свои машины за МКАД.

 ЛЕТАТЬ над Москвой нельзя никому, кроме спецавиации МЧС. Планировать над городом запрещено даже служебным дирижаблям ГИБДД, которые помогли бы инспекторам быстро добраться до места ДТП, чтобы развести машины и не допустить образования затора.

 Воздушные суда, стремящиеся пролететь над Москвой, посылают в обход. А если те не послушаются - собьют. Невзирая на лица.
Следит за соблюдением порядка над городом Московский  центр автоматизированного управления воздушным движением. Как следит - другой вопрос. Совсем недавно в нескольких метрах от МКАД, фактически в Москве, вертолет общества РОСТО совершил аварийную посадку.

 Впрочем, «нет» полетам над столицей говорили не всегда. В начале второго тысячелетия мэр Москвы Лужков мечтал вложить в развитие город­ской малой авиации и частного авиатакси 730,5 млн. евро. Он собирался стимулировать строительство вертолетных площадок на крышах небоскребов, на всех центральных отелях. Если с пробками не получается бороться земными способами, хотели взяться за небесные!

 Но от этих планов пришлось отказаться по нескольким причинам. Во-первых, сыграл свою роль теракт в США. Во-вторых, непреодолимая преграда на пути малых воздушных судов - столичные высотки. Они натыканы в разных частях города - и их технически сложно обогнуть. Более того, в столице кроме существующих 40 «исполинов» пла­нируется построить еще 200 небоскребов. В-третьих (и это была последняя капля), в 2004 г. вблизи подмосковного аэродрома в Мячиково случился пренеприятный инцидент. Один «энтузиаст» отремонтировал раритетный транспорт­ный самолет времен Великой Отечественной - Ли-2. При первом же полете двигатели самолета заглохли, и многотонная махина упала на коттеджный поселок. Благо никто не погиб.

 Если над столицей полеты запрещены, то над областью все воздушные дороги открыты. И не стоит думать, что они не используются. В Подмосковье около десятка фирм легально в разобранном виде ввозят из-за границы и продают небольшие спортивные самолеты и вертолеты. Они заманивают состоятельных ловцов адреналина, устраивают для них тест-драйвы, потом учат летать - и затем продают им «авиаавтомобили». Вертолетик обходится где-то в 400 тыс. евро.

 Все эти действия законны. Только одна загвоздка: вертолет иметь можно, а спецрегистрацию нужно постоянно обновлять. На каждый полет необходимо подавать заявку и получать разрешение. Несанкционированный полет - грубое нарушение Воздушного кодекса, наказание за которое установлено Уголовным кодексом. Но владельцев вертолетов это не останавливает. Они постоянно бороздят воздушное пространство без всяких разрешений.

 Кроме того, над областью летают нелегальные частные авиаизвозчики. Их услугами пользуются люди, которые не хотят «светить» свои перемещения. Таким образом могут транспортировать и секретные грузы. В зависимости от комфорта и дальности полета цены варьируются от 200 до 800 долларов. Деятельность воздушных «бомбил» незаконна.

 Кто же накажет вертолетчиков-частников? Специальной службы для отлова нелегалов в небе на земле пока нет. Чисто технически локатор не всегда может отследить низколетящий объект - и о полете никто не узнает. Страшно представить, что никто не может помешать вертолету, несущемуся над МКАДом. Ведь стопроцентной гарантии, что 1,5 тонны металла и более сотни литров горючего не рухнут вниз, никто не даст.

Аргумент специалиста

 - МНОГИЕ летчики малой авиации  нарушают правила эксплуатации техники и мешают работе ПВО, - считает командующий Войсками командования специального назначения Военно-воздушных сил генерал-полковник Юрий Соловьев. - Полеты этих судов производятся несанкционированно, с незарегистрированных площадок. Образно говоря, «с огорода»!

 

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