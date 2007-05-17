Чудо-юдо рыба КИТС

рыба КИТС Чудо-юдо
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Инна ПОЛОЗОВА ]
СИСТЕМА управления дорожным движением «Старт» была разработана в
КИТС - это те же светофоры, камеры, информационные табло, но только более высокого технического уровня. Задача КИТС - избавить нас от пробок. «Умные» светофоры будут непрерывно анализировать дорожную ситуацию и реагировать соответствующим образом. Система сама будет принимать решение о том, в каком режиме работать, если меняются любые внешние факторы - будь то внезапно начавшийся дождь или необходимость перекрыть улицы для «мигалок». «Эта система уже применяется в Испании, - рассказывает Мария Проценко,
А на Волоколамке, судя по всему, - нет. Михаил С., водитель с десятилетним стажем, вообще не слышал ни о каком КИТС, и движение по Волоколамскому шоссе у пересечения с Пехотной улицей, по его оценке, остается затрудненным. «Я вообще не понимаю, при чем тут светофоры? - возмущается Михаил. - Расширили бы лучше дороги!» Роман Н., водитель такси со стажем 9 лет, работающий возле метро «Тушинская»: «Ну да, тут отменили поворот к метро, там вот дальше установили светофор, потом сняли. Но вечером все равно столпотворение, ничего не изменилось».
По прогнозам городских властей, КИТС способна решить к 2009 г. 20% дорожных проблем. Но это снова только слова. По мнению профессора Евгения Лобанова,
Так или иначе КИТС в городе быть. Деньги из бюджетного дорожного фонда выделены - целых 2 млрд. рублей. Жаль, что значительная часть этих средств будет потрачена на бесполезную работу: устанавливаемые ныне светофоры могли бы изначально иметь системное обеспечение КИТС. А они монтируются по старинке, потом их придется переделывать…
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