Чудо-юдо рыба КИТС

СИСТЕМА управления дорожным движением «Старт» была разработана в 60-х гг. прошлого столетия. Именно она по сей день отвечает за переключение светофоров из дневного в ночной режим и обратно, в нее же входят установленные на некоторых участках дорог камеры, информационные табло и знаки. Однако сегодня эта система устарела. Количество автотранспорта в Москве растет как на дрожжах, все чаще и чаще происходят ДТП и возникают заторы, а светофоры продолжают работать в преж­нем режиме.

КИТС - это те же светофоры, камеры, информационные табло, но только более высокого технического уровня. Задача КИТС - избавить нас от пробок. «Умные» светофоры будут непрерывно анализировать дорожную ситуацию и реагировать соответствующим образом. Система сама будет принимать решение о том, в каком режиме работать, если меняются любые внешние факторы - будь то внезапно начавшийся дождь или необходимость перекрыть улицы для «мигалок». «Эта система уже применяется в Испании, - рассказывает Мария Проценко, пресс-секретарь Департамента транспорта и связи Москвы. - И там она хорошо себя показала. У нас КИТС уже введена на Дмитровском и Волоколамском шоссе. И последние данные говорят: скорость движения на Дмитровке заметно увеличилась!»

А на Волоколамке, судя по всему, - нет. Михаил С., водитель с десятилетним стажем, вообще не слышал ни о каком КИТС, и движение по Волоколамскому шоссе у пересечения с Пехотной улицей, по его оценке, остается затрудненным. «Я вообще не понимаю, при чем тут светофоры? - возмущается Михаил. - Расширили бы лучше дороги!» Роман Н., водитель такси со стажем 9 лет, работающий возле метро «Тушинская»: «Ну да, тут отменили поворот к метро, там вот дальше установили светофор, потом сняли. Но вечером все равно столпотворение, ничего не изменилось».

По прогнозам городских властей, КИТС способна решить к 2009 г. 20% дорожных проблем. Но это снова только слова. По мнению профессора Евгения Лобанова, вице-президента Российской академии транспорта, «КИТС разгрузит транспортные узлы на 10%, не более! Транспортные проблемы нужно решать глобальными методами. Сделать надо так, чтобы допустимая мера загрузки дорог соответствовала фактической пропускной способности улиц. Необходимо срочно строить новые дороги и развязки, при этом ограничивая количество автомобилей. Действуя в условиях имеющихся ресурсов, «умные» светофоры будут медленно проталкивать по узким артериям дорог огромную массу машин, которая в скором времени грозит стать критической, потому что уже через 5 лет машин в городе станет вдвое больше, чем сейчас».

Так или иначе КИТС в городе быть. Деньги из бюджетного дорожного фонда выделены - целых 2 млрд. рублей. Жаль, что значительная часть этих средств будет потрачена на бесполезную работу: устанавливаемые ныне светофоры могли бы изначально иметь системное обеспечение КИТС. А они монтируются по старинке, потом их придется переделывать…