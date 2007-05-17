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«Сериал» хрущевского периода

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

  Мэр Лужков на днях заявил, что полностью очистит центр города от пятиэтажек. Тем не менее в Москве по-прежнему остается огромное количество подобных домов, официально не подлежащих сносу. Постараемся разобраться в этом затянувшемся «сериале» хрущевского периода.

 В СТОЛИЦЕ всего девять серий пятиэтажек. Согласно «Про­грамме массовой замены и модернизации пятиэтажного панельного фонда», к концу 2009 г. ликвидируются жилые дома пяти серий : К-7 - панельные дома без балконов, П‑32,1605-АМ и 1МГ-300 - панельные с балконами, П-35 - каркасно-панельные с балконами, ведомственные дома МПС. Эти здания будут снесены в любом случае: ни перестройке, ни ремонту они не подлежат. Судьба остальных четырех серий пятиэтажек (крупнопанельные - 515, крупноблочные - 510, кирпичные - 511 и 1-447) под вопросом.

 Во-первых, их могут отремонтировать. Это процедура скорее косметическая.

 Во-вторых, несносимые пятиэтажки могут реконструировать. В городе 480 микрорайонов, дома в которых предлагается перестроить в первую очередь. Причем городские власти склоняются к тому, чтобы в рамках реконструкции «подрастить» пятиэтажки на несколько этажей. Об этом, в частности, заявил генеральный директор ГУП «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов Москвы» Валерий Силин.

 Наконец, любую пятиэтажку несносимой серии могут все-таки снести - решение об этом принимается в каждом конкретном случае на основе градостроительного и экономического обоснований. Например, если Мосжилниипроект на основании методики, описанной в Федеральном постановлении от 28.01.2006 г. №47, признает ваш дом аварийным и не подлежащим реконструкции, его ликвидируют. Та же участь его ждет, если земля, на которой стоит здание, понадобится городу или федеральным властям. В районах со слаборазвитой инфраструктурой пятиэтажки в ближайшие 5-7 лет (до следующего постановления московских властей) не тронут. Их даже не станут надстраивать, чтобы не уплотнять и без того многочисленное население района.

 Чтобы узнать, к какой серии принадлежит ваш дом и когда его собираются сносить, надо обратиться в районную Управу. Если там не помогут - звоните в префектуру. У них тоже есть вся необходимая информация по каждому кварталу.

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