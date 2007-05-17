«Сериал» хрущевского периода
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
В СТОЛИЦЕ всего девять серий пятиэтажек. Согласно «Программе массовой замены и модернизации пятиэтажного панельного фонда», к концу 2009 г. ликвидируются жилые дома пяти серий :
Во-первых, их могут отремонтировать. Это процедура скорее
Во-вторых, несносимые пятиэтажки могут реконструировать. В городе 480 микрорайонов, дома в которых предлагается перестроить в первую очередь. Причем городские власти склоняются к тому, чтобы в рамках реконструкции «подрастить» пятиэтажки на несколько этажей. Об этом, в частности, заявил генеральный директор ГУП «Управление экспериментальной застройкой микрорайонов Москвы» Валерий Силин.
Наконец, любую пятиэтажку несносимой серии могут
Чтобы узнать, к какой серии принадлежит ваш дом и когда его собираются сносить, надо обратиться в районную Управу. Если там не помогут - звоните в префектуру. У них тоже есть вся необходимая информация по каждому кварталу.
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