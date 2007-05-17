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…и дома «вылечат»

Хрущевки перестанут расселять уже через два года

№ 20(54) от 17.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

…и дома «вылечат»
С 1995 года до сего дня реконструированы 4 млн. кв. м жилья из 80 млн. кв. м «первостроя»
  В декабре 2009 г. закончится программа по расселению хрущевок - а новой не будет. То жилье, которое требует капитального ремонта или реконструкции, теперь станут ремонтировать, не выселяя жителей. Такое решение приняло Правительство Москвы. Тем, кто надеялся получить от города достойное жилье взамен хрущобы, придется, к сожалению, пересмотреть свои планы.

  ПЕРВЫЙ опыт реконст­рукции (ее еще называют санацией) трех домов без расселения городские власти признали успешным. Жители этих «оздоровленных» зданий, расположенных на Малой Ка­литниковской улице и на Краснохолмской набережной, тоже в целом довольны (они говорят, что самым неприятным было строительство мансард - пришлось терпеть постоянный шум работающих подъемных кранов).

 Для санации домов применялась технология, разработанная Научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИ ТЭП). В рамках такой реконструкции в подъезде делают ремонт, заменяют общую сантехнику, утепляют рамы, устанавливают выносные лифты, мусоропроводы. Чтобы получить все эти блага, жителю нужно прожить в состоянии ремонта не больше года.

 «В дальнейшем разработанная нами технология будет внедряться повсеместно, - объясняет Владимир Гурьев, зам­директора по научной работе МНИИ ТЭП. - Однако нужно понимать, что без согласия жителей реконструкция без отселения проводиться не может. Нужно согласие 51% проживающих в доме собственников». Напомним, что граждане, квартиру не приватизировавшие, права голоса не имеют, поскольку собственниками не являются. За них вопрос, делать ли санацию, решает город, который владеет жильем. То есть за всех нанимателей квартир решение уже принято: им по-любому придется вытерпеть ремонт.

 Впрочем, недавно руководитель строительного комплекса Москвы Владимир Ресин заявил: «Программа реконструкции жилья без отселения буксует. В домах живут сотни людей, и кто-то из них обязательно будет против такого строительства. Для возведения мансард необходимо согласие всех жителей». Добавим: для городских властей ремонтировать хрущевки без строительства мансард нет экономического резона.

 Несложно спрог­нозировать, как будет развиваться сложившаяся ситуация. Гражданам в итоге придется согласиться и на санацию, и на строительство мансард. Во-первых, через два года горожане встанут перед выбором, от которого никуда не денешься: либо реконструкция, либо вообще ничего. И многие предпочтут получить от города хотя бы крохи. Во-вторых, оставшиеся хрущевки через пару лет станут очень дорогими в эксплуатации. Можно будет разориться на одних счетах за свет: электричество постоянно дорожает, а «панели» построены так, что ни о какой экономии этого ресурса не может быть и речи. Так что не волнуйся, дорогой горожанин, - и тебя «вылечат»…

Ольга БУХАРКОВА

Аргумент во времени

 ПО СЛОВАМ руководителя строительного комплекса Владимира Ресина, «массовая ликвидация пятиэтажных домов сносимых серий закончится в 2009 году». В прошлом году уже ликвидировано более 200 зданий. Благодаря этому в Центральном и Южном административных округах приговоренных «хрущоб» уже не осталось. В ЮВАО с ними, по решению Координационного совета по реконструкции пятиэтажного и ветхого жилищного фонда города Москвы, покончат в 2008 году.
 

 

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