первый канал забирает кнопки у конкурентов

Первый телеканал хочет застолбить за собой лучшие «кнопки». Он подал заявку на регистрацию восьми новых брендов: «Третий канал», «Четвертый канал»… и далее вплоть до «Одиннадцатого канала». Пойдя на такой сомнительный с точки зрения этики шаг, «Первый» рассчитывает сохранить лидирующие позиции после перехода на цифровое вещание.

ЦИФРОВОЕ ТВ - главная угроза благополучию нынешних лидеров телеэфира. Сейчас жители России в среднем принимают по три эфирных канала. «Первый» и РТР вещают на 95% территории страны, несколько процентов уступает им НТВ, а остальные каналы есть только в отдельных регионах.

С переходом на «цифру» количество каналов резко возрастет. На одной частоте можно будет передавать 6-12 «цифровых». Там, где смотрели всего два канала, их станет до 20. Причем покрытие у всех каналов, скорее всего, будет одинаковым.

Это может привести к кардинальному переделу рынка телевизионной рекламы. Поэтому «Первый» пустился на ухищрения. «Даже если человек принимает 300 каналов, вероятность, что он «дощелкает» пультом хотя бы до 50-го, очень мала. Большинство людей настраивают телевизоры так, чтобы Первый канал был на первой кнопке, Шестой - на шестой кнопке и так далее. Доказано, что у каналов с «начальными номерами» рейтинг выше», - объясняет гендиректор телевещательной компании Ascon Александр Силин.

Телевизионщики регулярно пробуют закон на прочность. В декабре 2005 г. Первый канал пытался получить права на товарный знак «Второй канал». В Роспатенте зарегистрировали бренд, но с оговоркой, что он не распространяется на услуги телевизионного вещания. Застолбить права на сочетание слова «канал» и его цифрового обозначения пытались и другие каналы. Так, телеканал «Московия» владеет товарным знаком «3 канал». Но закон охраняет не само словосочетание, а только логотип - уникальное изображение цифры 3.