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первый канал забирает кнопки у конкурентов

Он претендует на Третий, Четвертый и Шестой

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

 Первый телеканал хочет застолбить за собой лучшие «кнопки». Он подал заявку на регистрацию восьми новых брендов: «Третий канал», «Четвертый канал»… и далее вплоть до «Одиннадцатого канала». Пойдя на такой сомнительный с точки зрения этики шаг, «Первый» рассчитывает сохранить лидирующие позиции после перехода на цифровое вещание.

 ЦИФРОВОЕ ТВ - главная угроза благополучию нынешних лидеров телеэфира. Сейчас жители России в среднем принимают по три эфирных канала. «Первый» и РТР вещают на 95% территории страны, несколько процентов уступает им НТВ, а остальные каналы есть только в отдельных регионах.

 С переходом на «цифру» количество каналов резко возрастет. На одной частоте можно будет передавать 6-12 «цифровых». Там, где смотрели всего два канала, их станет до 20. Причем покрытие у всех каналов, скорее всего, будет одинаковым.

 Это может привести к кардинальному переделу рынка телевизионной рекламы. Поэтому «Первый» пустился на ухищрения. «Даже если человек принимает 300 каналов, вероятность, что он «дощелкает» пультом хотя бы до 50-го, очень мала. Большинство людей настраивают телевизоры так, чтобы Первый канал был на первой кнопке, Шестой - на шестой кнопке и так далее. Доказано, что у каналов с «начальными номерами» рейтинг выше», - объясняет гендиректор телевещательной компании Ascon Александр Силин.

 Телевизионщики регулярно пробуют закон на прочность. В декабре 2005 г. Первый канал пытался получить права на товарный знак «Второй канал». В Роспатенте зарегистрировали бренд, но с оговоркой, что он не распространяется на услуги телевизионного вещания. Застолбить права на сочетание слова «канал» и его цифрового обозначения пытались и другие каналы. Так, телеканал «Московия» владеет товарным знаком «3 канал». Но закон охраняет не само словосочетание, а только логотип - уникальное изображение цифры 3.

 Впрочем, новый план «Первого», скорее всего, не сработает. Закон запрещает регистрировать права на так называемые общеупотребительные выражения. Такие, как словосочетания «42-й размер» или «ключ на девять». Иначе всем производителям обуви и инструментов пришлось бы платить отчисления их владельцам. Оно и к лучшему. Если первую десятку номеров распределят среди разных каналов, с переходом на цифру конкуренция обострится и наше телевидение станет интереснее.

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