первый канал забирает кнопки у конкурентов
Он претендует на Третий, Четвертый и Шестой
№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]
Первый телеканал хочет застолбить за собой лучшие «кнопки». Он подал заявку на регистрацию восьми новых брендов: «Третий канал», «Четвертый канал»… и далее вплоть до «Одиннадцатого канала». Пойдя на такой сомнительный с точки зрения этики шаг, «Первый» рассчитывает сохранить лидирующие позиции после перехода на цифровое вещание.
ЦИФРОВОЕ ТВ - главная угроза благополучию нынешних лидеров телеэфира. Сейчас жители России в среднем принимают по три эфирных канала. «Первый» и РТР вещают на 95% территории страны, несколько процентов уступает им НТВ, а остальные каналы есть только в отдельных регионах.
С переходом на «цифру» количество каналов резко возрастет. На одной частоте можно будет передавать
Это может привести к кардинальному переделу рынка телевизионной рекламы. Поэтому «Первый» пустился на ухищрения. «Даже если человек принимает 300 каналов, вероятность, что он «дощелкает» пультом хотя бы до
Телевизионщики регулярно пробуют закон на прочность. В декабре 2005 г. Первый канал пытался получить права на товарный знак «Второй канал». В Роспатенте зарегистрировали бренд, но с оговоркой, что он не распространяется на услуги телевизионного вещания. Застолбить права на сочетание слова «канал» и его цифрового обозначения пытались и другие каналы. Так, телеканал «Московия» владеет товарным знаком «3 канал». Но закон охраняет не само словосочетание, а только логотип - уникальное изображение цифры 3.
Впрочем, новый план «Первого», скорее всего, не сработает. Закон запрещает регистрировать права на так называемые общеупотребительные выражения. Такие, как словосочетания
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