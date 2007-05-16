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Пиво еще больше запретят

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА  ]

Пиво еще больше запретят
фото А. Щемляева

 Инициатива Госсовета Республики Коми по ограничению потребления пива в общественных местах может стать законотворческой интригой.

 ДЕПУТАТЫ Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму рекомендовали коллегам поддержать законопроект в первом чтении. Согласно процедуре, такая рекомендация должна сопровождаться утверждением даты рассмотрения проекта на пленарном заседании. Однако эта дата до сих пор не определена.

 По общему мнению многочисленных экспертов алкогольного рынка, не заявленный в думский календарь день обсуждения проекта вряд ли является простой технической проволочкой или случайностью. Они констатируют ощутимые для пивных магнатов финансовые потери еще от первого блока законодательных ограничений. Речь, прежде всего, идет о серьезных табу на пивную рекламу. Очевидно, что следующий комплекс антипивных мер только усиливает отпор пивного лобби. Новый закон, по мнению экспертов, вообще могут не принять.

 Похоже, последствия борьбы с пивным алкоголизмом сами объекты этой борьбы ощущают в значительно меньшей степени, чем представители пивного рынка. По крайней мере, принятие в 2005 г. первого антипивного закона (наложившего в числе прочих запрет на потребление пива в публичных местах несовершеннолетними) ситуацию с потреблением пенного напитка несовершеннолетними практически не изменило. Не говоря уже о том, что для пивных посиделок подростки выбирают именно запрещенные законом публичные места. С вызовом располагаясь как в парках со скверами, так и на детских площадках.

Тем не менее, новый проект выглядит еще более радикально. Он многообещающе запрещает потребление слабоалкогольных напитков на улицах, в скверах, парках и других общественных местах не только тем, кому еще нет восемнадцати, а всем без исключения гражданам, независимо от их возраста. Скептики утверждают, что практическое применение этой нормы (даже если она будет принята) невозможно будет контролировать силами милиционеров. Она станет обузой ко всем прочим милицейским «радостям». Однако депутаты, оппонируя критикам, напоминают о весомом, на их взгляд, усилении для стражей порядка. По их заверениям, размер штрафа за нарушение вводимых правил будет увеличен с 300-500 руб. до «как минимум 10 МРОТ».

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