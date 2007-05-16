Молодость закончится в 20 лет

После майских праздников Госдума взялась за законодательное планирование текущего месяца. Рабочая повестка депутатов состоит из нескольких центральных инициатив: бюджет 2008-2010, поправки в образовательное законодательство, законопроекты о платных автодорогах и об усилении антитабачной борьбы. Такие приоритеты в интервью «АН» перечислил вице-спикер Госдумы Владимир Пехтин.

Нацпроектный бюджет

БЮДЖЕТ трехлетнего планирования зампред Думы обозначил как основу депутатской работы ближайшего будущего. Первое чтение законопроекта запланировано на 25 мая. Но приоритетное использование бюджетных денег рабочая группа фракции единороссов наметила уже на этапе «нулевого» чтения.

- Это социальная сфера, разработки инвестиционного инструментария и инновационных механизмов. А также - нацпроекты и развитие Дальнего Востока и Забайкалья.

Г-н Пехтин обратил внимание на заложенные в документе параметры его доходной части: 2008 г. - более 6,6 трлн. руб., 2009 - свыше 7,4 ­трлн., в 2010‑м доходы превысят 8 трлн. рублей. По оптимистичным выводам депутата, эти цифры свидетельствуют о росте российской экономики. Правда, по его же словам, минусы у новой схемы планирования все же есть. Один из них - в недостаточной проработке вопросов финансирования каждого из пунктов президентского Послания Федеральному Собранию. Но эту часть бюджета депутаты обещают взять «под особый контроль».

В школярах до двадцати

ДРУГАЯ цель мая - три правительст­венных проекта с поправками в дейст­вующее образовательное законодательство. Владимир Пехтин пояснил, что по Конституции обязательным в России считается только общее образование. Этот порог предполагают увеличить, разделив его «на три ступени всеобщего образования».

- В школе можно будет учиться до 20 лет и переходить из класса в класс (условно) даже с двойкой по одному предмету. Правда, двоечник сам должен побеспокоиться о том, чтобы ликвидировать свою задолженность в течение следующего учебного года.

Авторы законопроекта считают его ступенью к новым образовательным возможностям. Она поможет молодым людям профессионально самоопределиться и трудоустроиться. Известно, что основная проблема отечественного рынка труда - в серьезном дефиците специалистов среднего звена. К примеру, слесарей и фрезеровщиков.

Альтернативные маршруты за отдельную плату

ЕЩЕ одна правительственная инициатива - законопроект о платных автодорогах. В нем говорится, что платные дороги могут находиться только в государственной или муниципальной собственности.

А непременным условием действия платной автодороги должно стать наличие бесплатной дороги (соединяющей те же населенные пункты) и протяженностью, превышающей «конкурентную» не более чем в 1,5 раза.

Г-н Пехтин, отдавая должное экономическим преимуществам новой инициативы, признает, что большинство россиян останется приверженным бесплатному пути.

Зона курильщика

ТЕМ, кто еще не осознал чрезвычайности вреда, наносимого курением, будут предложены новые методы убеждения. Законопроект об усилении борьбы с курением - тоже в майских планах. Его гвоздь - оплата региональными властями лечения младокурильщиков, не достигших 18 лет. К тому же в блок сигарет теперь будут класть вкладыш с дополнительной информацией о вреде табака.

А к надписи на пачке сигарет об опасности курения прибавится дополнительная - на оборотной стороне.