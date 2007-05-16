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«Технологичный» олигарх

Зачем Дерипаска ведет скупку бизнесов за рубежом

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН  ]

«Технологичный» олигарх
Олег Дерипаска

 За последние несколько дней бизнесмен Олег Дерипаска «встряхнул» деловую общественность по всему миру. Олигарх купил треть акций канад­ского автоконцерна Magna; доли в ведущих строительных концернах Strabag и Hochtief в Австрии и Германии и строительную компанию «Трансстрой» в России, образованную из бывшего Министерства транспортного строительства. Общая сумма покупок тянет на 4 млрд. долларов. По сути, Дерипаска обзаводится технологиями для своих не связанных с алюминием бизнесов.

Автопром

 ПОКУПКА Олегом Дери­паской 30% голосующих акций канадской Magna неслучайна. Несмотря на то что дела на подведомственном бизнесмену ГАЗе идут неплохо, прорывными их назвать нельзя. В прошлом году ГАЗ заработал миллиард рублей прибыли. Но большую часть денег принесли устаревшие «газели», а замена им пока не разработана.

 Ставка на покупку британской компании LDV, производящей небольшие грузовички, не оправдалась. Выпускать грузовички в Британии, где высока стоимость рабочей силы, а потом ввозить в Россию - невыгодно. Заимствовать у британцев технические решения тоже не получилось - у LDV технологии устарели, да и переработать их под российское производство не удалось.

 Другой пример - сомнительная с точки зрения целесообразности покупка списанных моделей компании Chrysler. Дерипаска хочет наладить их производ­ство на ГАЗе. Выпуск начнется только в 2008 г., а цена машины (18-22 тыс. долл.) окажется слишком высокой.

 Словом, команда Дерипаски поняла, что создать современный инжиниринговый центр посредством скупки «отработанных» моделей в автомобильном бизнесе нельзя. Нужно ориентироваться на современное предприятие - им стала канадская Magna.

Тем более что, по всей видимости, Дерипаске скоро придется «поднимать» чуть ли не всю автомобильную отрасль. Государство хотело бы «поручить» ему еще и АвтоВАЗ. Соответственно, нужны комплектующие хорошего качества, которые как раз и выпускает канадская компания.

Строительство

 СТРОИТЕЛЬНЫЕ амбиции олигарха скромными тоже не назовешь. Менее чем за год Дерипаска создал крупнейшую строительную группу в России. Бизнесмен последовательно охватил все сектора отрасли. В 2005 г. он выкупил за 500 млн. долл. у Сулеймана Керимова корпорацию «Главмосстрой», возводящую жилую недвижимость. Несколькими месяцами позже создал «Альтиус-девелопмент», специализирующийся на строительстве офисов. А сейчас строительные активы олигарха пополнились 50% акций корпорации «Трансстрой» стоимостью 400 млн. долларов. «Трансстрой», образованный из бывшего советского Министерства транспортного строительства, - жемчужина его строительной империи.

 «Трансстрой», по сути, монополист в строительстве аэропортов и транспортной инфраструктуры: тот, кто владеет им, получает контроль над отраслью», - объясняет директор компании Knight Frank Андрей Закревский.

 И еще к строительному «букету» из российских предприятий добавились акции европейских концернов Strabag и Hochtief. Эти приобретения открыли доступ к современным строительным технологиям. В частности, Strabag участвовал в возведении 200 европейских авиатерминалов, построил самый длинный туннель в мире.

 Тут замысел бизнесмена замыкается в кольцо. Дерипаска намерен строить эропорты в Сочи, Анапе, Краснодаре и Геленджике. Быть крупным застройщиком при создании инфраструктуры для Олимпийских игр в Сочи. А в Сибири он участвует в проекте по строительст­ву мощного алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. Теперь у него на руках будут и строительные мощности, и технологии.

 По сути, Дерипаска претендует на роль олигарха «нового поколения» - высокотехнологичного.

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