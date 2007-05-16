Сладкий ты наш!

Наше национальное лакомство не выходит из гастрономической моды ни при каких условиях. Даже во времена мрачного дефолта производство пряников не останавливалось: сладкий продукт востребован не только в праздники, но и в самые горькие времена… А уж сегодня кондитер­ская фабрика работает круглосуточно и с полной загрузкой производственных мощностей.

Сплошь натуральный продукт!

У ЛЮБОГО нормального человека обильное слюноотделение возникает уже на дальних подступах к кондитерской фабрике. Пронзительный аромат выпекающихся пряников пробуждает давно и, казалось, крепко уснувшие воспоминания детства.

В цеху с десяток женщин в белых халатах куют «сладкое счастье» для любителей пряников всех возрастов и географических широт. В здоровенном агрегате, похожем на бетономешалку, замешивается тесто. Исключительно по старинной рецептуре, за чем строго следит собственное управление качества.

- Рецепт сохраняется неизменным со времен основания фабрики - с 1881 года, - утверждает замгендиректора Владимир Нагайцев. - Не знаю, как у других, но наши пряники изготовляются только из натуральных продуктов! В этом и есть секрет вкуса тульского печатного пряника с начинкой…

Заменителей, усилителей вкуса и прочих, во всех смыслах дешевых штучек, облегчающих и удешевляющих производство, здесь и впрямь не признают - видел своими глазами. Тульский мед отжимают прямо из сотов, замешивают с мукой высшего сорта и яйцами. Потом коричневое тесто раскатывают вручную, вручную же укладывают начинку и под прессом выдавливают пряники - ставят на их лицевую сторону фирменную «печать». Засим сладкие «кирпичики» неторопливо глотает пышущая амбразура печи. Запекание стандартных пряников длится всего 12 минут. Горячий продукт на выходе две бойкие девушки, вооруженные обширными щетками, щедро покрывают сахарной глазурью, дают остыть, просохнуть и - на упаковку.

На аппарате упаковки сразу за весами, через которые проходит каждый сладкий «кирпичик», есть специальная лопатка. Некоторые пряники она отбрасывает в сторону, в отдельный чан. Почему?

- Значит, их вес не дотягивает или, напротив, превышает положенные 130 граммов, - поясняют из лаборатории качества. - «Отброшенные» тоже идут в продажу, но уже на вес - как карамель.

Фирма гарантирует

Срок хранения тульского красавца - 3 месяца. На это срок производитель дает твердую гарантию: пряник в упаковке сохранится мягким и свежим. Но особо терпеливые граждане утверждают, что и три года для лакомтва - не срок. И такой выдержки пряник остается вкуснейшим и мягким!

Ублажить покупателя

ТРУД на фабрике во многом ручной. В сутки здесь выпекается более шести тонн пряников со всевозможными начинками. То есть вся эта сладкая, но немалая тяжесть проходит в основном через женские руки. Мужчины тоже работают, но в минимальном количестве. Не считают, видимо, производст­во пряников за достойный мужика труд. При том что средняя зарплата на предприятии - 8 тыс. рублей. Не хуже, чем на многих других тульских производствах.

- Нелегкая у вас работа, но все-таки классная: в таком-то нектарном аромате трудиться! - искренне завидую работницам.

- Да мы уже привыкли, особо его и не чувст­вуем, - отвечают столь же искренне. - Вот после отпуска, да - замечаешь, но опять же недолго… Быстро приедаются - и сам пряник, и его запах.

Может быть, поэтому несунов здесь практически нет? И текучка минимальная. И дамы, как ни странно, несмотря на обилие сдобного продукта, сплошь стройные. С фигурами, достойными резца Микеланджело.

Интересно, что наибольший спрос на продукцию фабрики бывает летом, так что в отпуск, когда пожелаешь, особо и не уйдешь. Секрет прост: в теплое время года страна по городам и весям сплошь покрывается палатками, торгующими всякой съестной всячиной. И разумеется, тульскими печатными «кирпичиками». А наших сладкоежек лишний раз только помани пряником - тут же купят!

Кстати, покупатель становится разборчивее и привередливее. Чтобы его, потребителя дорогого, ублажить, на фабрике еженедельно заседает специальный совет. Оценивает конъюнктуру (что бОльшим спросом пользуется) и разрабатывает новые начинки. Сегодня их здесь уже 22 вида, включая даже экзотические для наших широт ананасы и цукаты. Опытные сладкоежки сорт начинки знают по цвету упаковки: например, коричневая - с вареной сгущенкой, а синяя - с яблочным повидлом…

- Самый свежий сорт тульского пряника, новинка, буквально несколько дней назад по­ставленная на конвейер, - с шоколадным покрытием, - с гордостью демонстрирует Надежда Беловинцева «новичка». - Для него даже фирменную упаковку еще не придумали, в продажу идет пока только на вес.

Делают на фабрике пряники всех видов: поздравительные, праздничные, исторические, именные, фигурные, почетные. Например, ко всем народным праздникам - Но­вому году, Дню Победы, Пасхе, 8 Марта и другим - загодя выпускают большими партиями спецпряники с соответствующими надписями и оформлением. Расходятся они неизменно «на ура».

Выполняют тут и частные заказы: пряники любых мыслимых форм и в прин­ципе любых разумных размеров. Вплоть до полуметра в поперечнике. Больше - не имеет смысла, сломается под собственной массой.

В штате есть свой резчик, который сделает любую надпись на штамповочной деревянной печати. Без дела этот работник не сидит - заказов хватает. А заказчики бывают самые разные. Даже «братки», вспоминают работницы, попадались. Делали им, помнится, пряники с надписью типа «Семену Бритому - от братвы!». Мне же показали последний заказ: некий москвич крупно запечатлел на внушительном прянике в форме поросенка свою фамилию и… контактный телефон! Этакая съедобная получилась «визитная карточка»…

Немного истории, в том числе личной

В ПЕРВЫЕ полгода армейской службы, когда организм новобранца с трудом адаптируется к суровой армейской кухне, пряник - незаменимая еда. Молодых российских солдат, какой бы национальности они ни были, так и разбирает на сладкое. А тульский пряник - это и сытость, и сладость в одной упаковке. Умял парочку и, что называется, готов к труду и обороне! Проверено на личном опыте.

Но бывало и совсем по-другому. В фабричном музее наряду с прочими хранится, например, уникальный пряник времен войны. Его прислал сюда один из воинов-туляков, державших оборону Ленинграда в блокадные месяцы. В самую бескормицу, когда уже и кошек всех подъели, и из кирзы варили похлебку, не смог он съесть пряник. В письме на фабрику воин рассказал, что эта сладость была для него самой дорогой памятью о родном городе - как же ее можно было слопать?!

Одним словом, тульский пряник издавна и по сей день - такой же символ России, как и начальственный кнут. У нас хоть и выпороть могут, но и накормить умеют, подсластить «пилюлю». Съешь сладенького и любые обиды простишь…

Ну где еще встретишь такой тонкий подход к людям!

Преемственность