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«Аргументам неделi» исполнился год

№ 20(54) от 17.05.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ, главный редактор еженедельника «Аргументы неделi» ]

«Аргументам неделi» исполнился год
А. Угланов

 Дорогие читатели! Честное слово, не верится, но прошел год со дня выхода первого номера «Аргументов неделi». К своей годовщине, благодаря вам, нашим друзьям и поклонникам, газета подошла с отличными результатами.

 СЕГОДНЯ можно с полной уверенностью сказать, что газета состоялась. Уже к февралю 2007 г. российская аудитория еженедельника «Аргументы неделi» составила 850 тыс. человек. Такие данные нам предоставил наиболее авторитетный аудитор в сфере средств массовой информации - компания TNS Gallap Media. Согласно этому исследованию, газета уверенно заняла 4-е место среди всех общественно-политических изданий России - спустя всего девять месяцев после выхода первого номера. А с учетом того, что еженедельник с декабря 2006 г. распространяется в странах СНГ и Европе, аудитория каждого номера «АН» уже превышает 1 млн. человек. Столь стремительный рост беспрецедентен для рынка россий­ских СМИ и вполне достоин занесения в Книгу рекордов Гиннесса!

 Кто же наши читатели? Это в равной степени мужчины и женщины (48,7% и 51,3% соответственно). Высокообразованные (95,5%), работающие (71,6%) граждане страны. Важно отметить, что 18% из них - руководители разного уровня и владельцы соб­ственного бизнеса, в абсолютных цифрах это почти 200 тыс. человек. Такой концентрации читателей из числа людей, принимающих решения, нет ни у одной другой российской газеты, сопо­ставимой по аудитории с «Аргументами неделi».

 Конечно, в прошедшем году были и проблемы. Например - попытки опорочить издание в глазах власти, когда наверх и в «органы» шли доносы в классической советской форме. Нетрудно догадаться, кому это было нужно, кто боялся честной качественной журналистики. Ничего у них не получилось.

 Сегодня можно констатировать, что самый трудный этап у «Аргументов неделi» - позади. Мы сумели завоевать главное - ваше доверие. И почивать на лаврах не собираемся. Газета по-прежнему будет честной, насыщенной добротными журналистскими материалами и, надеюсь, такой же интересной самому широкому кругу читателей.

 Но сделать приятное для редакции можете и вы - читатели. Надо всего лишь подписаться на газету. Купон - в этом номере на странице 39.

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