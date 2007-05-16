Историческое объединение Церкви

15 мая в Москву из Нью-Йорка прибыла официальная делегация Русской православной церкви за границей

(РПЦЗ) во главе c митрополитом Лавром. 17 мая в храме Христа Спасителя она примет участие в историческом событии - подписании Акта о каноническом общении между Русской православной церковью (РПЦ) и РПЦЗ. Церемонию возглавит Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

У РПЦЗ митрополита Лавра всего 280 приходов и 100 тыс. верующих. Однако объединение имеет в первую очередь духовное значение: итогом подписания Акта станет воссоединение РПЦ в Отечестве и за рубежом. Произойдет событие, которого православные ждали 80 лет! Дело в том, что окончательный раскол РПЦ на Московскую патриархию и «зарубежников» произошел лишь в 1927 г., когда первая во главе с митрополитом Сергием (с 1943 г. патриархом) полностью признала советскую власть, а находящиеся за рубежом эмигранты-монархисты категорически выступили против этого. С тех пор «зарубежники» именовали православие в СССР не иначе как «сергианством». Причина же раскола исчезла еще в 1990 г. (вместе с падением единовластия КПСС). Однако предстояло провести еще долгих 17 лет переговоров, пока наступило долгожданное для православных событие.



По просьбе представителей РПЦЗ 17 мая в течение всей торжественной службы в храме Христа Спасителя, где состоится церемония подписания Акта, будут открыты царские врата. Российские священнослужители особо подчеркивают этот нюанс - обычно такое бывает только в Пасхальную неделю. Таким образом, все верующие смогут увидеть, как духовенство воссоединенной Русской православной церкви впервые после многолетнего перерыва совершит совместный обряд причащения.



После акта объединения двум первоиерархам предстоит еще несколько совместных меро­приятий. 19 мая Патриарх Алексий II в сослужении митрополита Лавра освятит храм Новомучеников Российских на Бутовском полигоне. Именно этот храм был заложен три года назад Алексием II и Лавром во время первого официального визита митрополита в Москву. А 20 мая в Успен­ском соборе Кремля митрополиты снова проведут совместное богослужение. После этого они намерены посетить православные епархии как в России, так и на Украине. Также митрополит Лавр посетит Курск, где была явлена главная святыня

РПЦЗ - Курская-Коренная икона Божией Матери. Икона эта, как и русские эмигранты, скиталась то в Югославии, то в Шанхае, то в США...