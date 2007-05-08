Генштаб подсчитал потери
№ 18(52) от 07.05.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Так, по официальной статистике, в Гражданской войне
В
Сейчас мало кто знает о
Обильно полита русской кровью дальневосточная земля. Только в боях с японцами на озере Хасан полегло 989 наших бойцов. А в сражении на реке
Старые учебники истории трактовали предвоенный поход советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию как освободительный и почти бескровный. Однако новейшие данные российских ученых свидетельствуют, что отнюдь не везде наших воинов встречали хлебом и солью. Этот поход стал последним для 1139 советских бойцов и командиров.
Еще больше полегло народу в той, как писал поэт, войне незнаменитой. Во время прорыва линии Маннергейма от огня вражеских
Но особая скорбь по погибшим в Великой Отечественной войне. На ее фронтах пролилось море крови. До сих пор историки спорят об истинной цифре наших потерь в
Не только деньгами, но и человеческими жизнями Советский Союз платил за интернациональную помощь в самых различных районах мира. Например, во время войны в Корее
Пока еще не рассекречены все документы, касающиеся событий на острове Даманский. А ведь они стоили жизни 57 нашим пограничникам. Еще три советских воина погибли в 1969 году во время других пограничных конфликтов с Китаем.
По уточненным данным, за десять лет войны в Афганистане наши потери составили 14 751 человек. В первую чеченскую военную кампанию погибли 4244 военнослужащих. Во вторую - 5498.
До революции газеты публиковали имена и фамилии погибших воинов. Теперь Генеральный штаб дает только сухие цифры полузакрытого доклада.
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