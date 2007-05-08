Генштаб подсчитал потери

ПЕРЕД Днем Победы Генеральный штаб ВС РФ подготовил доклад о безвозвратных потерях войск в боевых действиях, начиная с советского периода и заканчивая нашими днями.

Так, по официальной статистике, в Гражданской войне 1918-1920 гг. погибли 939 755 человек. Причем это только потери Красной армии. Столько же, а то и больше, полегло в братоубийственной сече белогвардейцев.

В 1923-1931 гг., когда в России налаживалась мирная жизнь, в Средней Азии продолжали греметь выстрелы. Борьба с басмачеством унесла жизни еще 626 наших военнослужащих.

Сейчас мало кто знает о советско-китайском конфликте 1929 года. Но в боях на КВЖД были убиты 187 советских солдат и офицеров. Еще больше мы потеряли в Испании. Там за то, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать, погибло 353 добровольца из России.

Обильно полита русской кровью дальневосточная земля. Только в боях с японцами на озере Хасан полегло 989 наших бойцов. А в сражении на реке Халхин-гол смертью храбрых пал еще 8931 красноармеец.

Старые учебники истории трактовали предвоенный поход советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию как освободительный и почти бескровный. Однако новейшие данные российских ученых свидетельствуют, что отнюдь не везде наших воинов встречали хлебом и солью. Этот поход стал последним для 1139 советских бойцов и командиров.

Еще больше полегло народу в той, как писал поэт, войне незнаменитой. Во время прорыва линии Маннергейма от огня вражеских снайперов-кукушек погибли десятки тысяч солдат и офицеров. А всего в советско-финском конфликте мы потеряли 126 875 военнослужащих.

Но особая скорбь по погибшим в Великой Отечественной войне. На ее фронтах пролилось море крови. До сих пор историки спорят об истинной цифре наших потерь в 1941-1945 годах. Жертвами войны стали более 27 миллионов советских людей. Среди них, по данным Генштаба, 8 868 419 военнослужащих.

Не только деньгами, но и человеческими жизнями Советский Союз платил за интернациональную помощь в самых различных районах мира. Например, во время войны в Корее (1950-1953 гг.) СССР потерял 299 человек. Подавление восстания в Венгрии в 1956 году стоило жизни 750 совет­ским воинам. Ввод войск в Чехословакию в августе 1968 года тоже не был бескровным. Во время этой операции погибли 96 солдат и офицеров Совет­ской армии. В Азии и Африке во время различных конфликтов нашли свою смерть 145 советских военных советников.

Пока еще не рассекречены все документы, касающиеся событий на острове Даманский. А ведь они стоили жизни 57 нашим пограничникам. Еще три советских воина погибли в 1969 году во время других пограничных конфликтов с Китаем.

По уточненным данным, за десять лет войны в Афганистане наши потери составили 14 751 человек. В первую чеченскую военную кампанию погибли 4244 военнослужащих. Во вторую - 5498.

До революции газеты публиковали имена и фамилии погибших воинов. Теперь Генеральный штаб дает только сухие цифры полузакрытого доклада.