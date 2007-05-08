Буйство «зелени»

ПРИ ЭТОМ площадь цветочного оформления не вырастет - даже уменьшится на 2000 кв. м по сравнению с прошлым годом. Зато цветы активно «полезут на стенку»: власти решили больше внимания уделить вертикальному озеленению. В городе появится 17 тыс. конструкций 26 разновидностей, в том числе на уличных фонарях, у фасадов зданий и на балконах жилых домов. В основном деньги пойдут не на сами цветы, а на монтаж вертикальных конструкций (москвичи хорошо помнят, как эти «столбики», оставшиеся с прошлого года, убого смотрелись зимой).

В городе в этом году высадят 85 тыс. новых деревьев и кустарников (в 2006‑м высадили почти в 2 раза больше). Это будет не дополнительное озеленение, а лишь возмещение потерь: деревья и кусты появятся на месте вырубленных раньше - к примеру, у новостроек.

Из новинок этого сезона - тематические клумбы. Как сообщил глава Комплекса городского хозяйства Петр Аксенов, около 50 цветников оформят в духе объявленного Года ребенка. Той же теме - «Мир дет­ства» - будет посвящен и традиционный цветочный фестиваль в Воронцовском парке, который пройдет в августе. Кроме того, в городских парках решено отремонтировать дороги, оборудовать детские площадки (около 400), установить новые лавочки и прочую парковую мебель.