Зрелищ вместо хлеба

Каждый год к 5 мая московские ветераны получают разовую прибавку к пенсии. При нынешних ценах на еду и лекарства этой помощи хватит от силы на два-три дня относительно полноценной жизни. Судите сами: участникам войны в этом году выплатили по 1,2 тыс. руб., строителям оборонительных рубежей под Москвой - по 600 руб., а тем, кто трудился в тылу, - по 350 целковых.

С ДРУГОЙ стороны, уж что-что, а юбилеи победы праздновать в Моск­ве умеют. Деньги из бюджета на эти цели текут рекой. В прошлом году столичные власти отпраздновали 65-летие битвы под Моск­вой. Комитет общественных связей, отвечающий за организацию городских праздников, потратил на эти цели 65 млн. рублей. Из городского бюджета подкинули еще 100 миллионов. В общей сложности торжества обошлись Москве в 165 миллионов.

Не забыли и о самих ветеранах. В городе живут 26 300 участников битвы 1941 года. Каждому из них выплатили тысячу рублей. Соответственно, на круг вышло 26,3 миллиона. Получается, на «помпу», связанную с празднованием юбилея, городские власти потратили в шесть раз больше, чем на реальную помощь тем, кому мы обязаны Победой.

Пример отнюдь не единичный. Заглянем в документ под названием «Закон об исполнении бюджета Москвы за 2004 год». Финансирование «мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия Победы» размазано по десяткам статей. Свести их воедино сложно. Но достаточно сказать, что один только социальный комплекс выделил на подготовку к торжествам 1,154 млрд. рублей.

Это не считая 10 млн. «юбилейных» рублей, проходящих в графе «Культурные меро­приятия» (к слову, ровно столько же город потратил на обеспечение школ компьютерной техникой). А также 9,78 млн. непонятно кому и на что выданных грантов (все с той же мотивировкой «подготовка к 60-летию Победы») и 14,8 «победных» млн., ушедших на «физкультуру и спорт».

А как же «материальная помощь» ветеранам? На нее в 2004 г. отпустили 300 млн. руб. - минимум вчетверо меньше, чем на приуроченные к юбилею Победы «гранты и забеги трусцой».

Можно предположить, что и в нынешнем году ситуация не изменится. Отчет о расходах московского бюджета пока недоступен - он появится только осенью. Но уже известно, что сумма, выделенная из бюджета на материальную помощь ветеранам, не изменилась (размер этих выплат с 2004 г. увеличился всего на 100-200 рублей). При этом город провел 1200 «мероприятий», посвященных 62-летию Победы. Включая балы в Кремлевском дворце и концерты с участием поп-звезд. Надо полагать, каждое из этих торжеств влетело в копеечку.

Вообще, «неустанная забота о ветеранах», наверное, самая излюбленная тема в риторике московских властей. Но давайте задумаемся: самому молодому ветерану войны сейчас должно быть не менее 78 лет… По данным правительства Москвы, в 2006 г. в мегаполисе жили 108 тыс. участников войны и 200 тыс. тружеников тыла.

Но то статистика. «Семь лет назад в списке районной ветеранской организации было 200 участ­ников войны. Сейчас в живых осталось 16», - рассказывает Светлана Петровская, председатель первичной ветеранской организации района Солнцево. Ясно, что ветеранов осталось совсем немного. Стоит позаботиться о них в реальности, а не на словах. Пока не поздно. Стыдно сказать, но ровно те же 30 млн. рублей, которые пошли на помощь участникам битвы под Москвой, социальный комплекс города пустил на издание некоего «глянцевого социального журнала». А на программу «развития отечественных телефильмов» Москва и вовсе ухнула полмиллиарда. Кто читает этот журнал? Кто видел эти фильмы? Наверное, те же, кому встречались ветераны, которым хватает денег на хорошие лекарства и не приходится экономить на еде…