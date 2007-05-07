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ВОЙНА С ПАМЯТЬЮ

№ 18(52) от 07.05.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ВОЙНА С ПАМЯТЬЮ

  «На одного умного приходится тысяча глупых,

…и эта тысяча заглушает».

А.П. Чехов (по воспоминаниям Бунина)

 ПОМНЮ, в первом классе я моментально вырывал страницу из тетрадки, если на ней получалась клякса - хотелось начать новую жизнь. Позже, где-то в третьем или четвертом классе, мною выдергивались страницы с плохими оценками уже из дневника, дабы родители думали обо мне не так плохо. На то детство и существует, чтобы верить, что, уничтожив и забыв следы своих проказ, становишься лучше и разумнее. Но в парламентах у нас сидят не дети, а вроде взрослые люди. А взрослого человека, неразвитого, ведущего себя по-детски, называют недоумком.

 В конце апреля эстонское правительство приняло постановление о демонтаже памятника Воину-освободителю в Таллине. Возмущение российской Думы было понятно. Там сразу зазвучала набившая оскомину истина - «кто не чтит своего прошлого, не имеет будущего». Но тогда как понять, что тремя неделями раньше эти же самые депутаты проголосовали за изъятие советского символа - серпа и молота - со Знамени Победы? Причем это было серьезное большинство - 332 депутата. В таком количестве 6 апреля они преодолели вето Совета Федерации на новый Закон «О Знамени Побе­ды», отклоненный верхней палатой как нуждающийся в доработке.

 В этом Законе предлагалось ввести понятие «символа» Знамени Победы и утвердить в виде официальной копии боевого стяга, водруженного над рейхстагом в Берлине, «прямоугольное полотнище красного цвета, на обеих сторонах которого расположено изображение пятилучевой звезды белого цвета». При этом прежняя советская символика - серп и молот - отсутствует! Скажите, что это за парламент, где 332 недоумка?! Непримиримый оппонент единороссов Сергей Миронов в тот же день резко высказался: «Идиотизм этой партии «Единая Россия», которая непонятно вообще для чего накануне 9 Мая, когда мы осуждаем то, что творится в Таллине, сама переписывает историю и надругалась над Знаменем Победы». Нельзя не согласиться с Мироновым! Как они не могут осознать, что прошлого не переделать и нация лучше не станет, если начать вырывать страницы из ее истории. И как можно утвердить что-то, что не имело места? Это то же самое, если предположить, что, например, Ленина вообще не существовало или Сталин был женат на Кагановиче. Безусловно, этот упрек можно предъявить и эстонским законодателям.

 Стремление забыть прош­лое, перечеркнуть историю, избавиться от темного стыда за свои поступки свойственно человеку, это эмоциональное дейст­вие. Этим можно объяснить поведение разъяренной толпы в Багдаде, которая танцевала на поверженной статуе диктатора. Но эмоции в политике и государственных решениях - не лучший помощник. Война с памятью, война с прошлым на государственном уровне просто губительна. Ну ладно большевики - им было наплевать на историю, на культуру своего народа, на его религию. Мы знаем, что они вандалы и нравственные уроды. Поэтому они безжалостно, по-варварски крушили все подряд - памятники, церкви, меняли тысячелетние названия городов. Но Госдума ведь печется о возрождении России. Только недоумку может казаться, что возродить Россию можно через насильственную амнезию истории почти целого века!

 Помню, пару лет назад шли дебаты по поводу восстановления памятника Дзер­жинскому на Лубянке. Я был один из немногих, кто поддер­жал это предложение Лужкова. В телевизионной дискуссии музыкант Андрей Макаревич примечательно высказался - «для меня история России начинается с 91 года!». Он, очевидно, имел в виду, что реформы Ельцина начали новую эпоху свободной России и он только это и признает. А я подумал, что же делать тем, кто прожил свой век при советской власти, кто верил в революционные идеалы, кто вкалывал не жалея сил на новое общество, защищал, не щадя жизни, свою советскую Родину от врагов? Куда их «деть»? Тоже «по-большевистски» забыть? Как хорошо, что Макаревич не президент и даже не министр культуры, а то в Москве не осталось бы ни одного памятника, кроме шедевров Церетели…

 Неужели так и будет продолжаться в России, где со времен язычества нетерпимость к «инаковерию» была всегда? Сначала крушили, сжигали и пускали вниз по реке языческих идолов славянских богов; вслед за тем гнобили боярыню Морозову и протопопа Аввакума в гнилой промерзлой яме; потом плетьми стегали колокол псковского вече, следом сбивали кресты, жгли иконы, взрывали храмы, валили монументы царской династии; затем сбрасывали памятники Сталину и выносили тайком его тело из мавзолея; теперь скидывают памятники Ленину и его соратникам и т.д. Нет, не будет у России возрождения, пока не уймет она свою нетерпимость и желание первоклашки «начать чистую тетрадь сначала». История не пишется набело, она - одна и неделима. Надо учиться принимать ее, какая она есть, - со всеми ошибками и ужасами. Надо, наконец, просто уважать свое прош­лое, каким бы оно ни было.

 Путешествуя по Китаю, я посетил гробницу первого императора династии Цинь - Цинь Шихуана - могущественного правителя, известного своими жестокостями. К этому памятнику идет нескончаемый поток не только иностранных туристов, но и самих китайцев. Причем приезжают семьями - с детьми и дедушками. Я остановил одного из посетителей и поинтересовался, зачем он приехал в мавзолей. «Мы отдаем дань великому властителю и хотим, чтобы наши дети тоже имели уважение», - ответил китаец. «Но ведь он сжег все древнейшие книги и казнил столько людей!» - возразил я. «Да, он был жесток, но он создал великий Китай!» - был ответ. И портрет Мао Цзэдуна по-прежнему висит над воротами Запретного Города, и в мавзолей Мао по-прежнему стоят бесконечные очереди… А в Индии во многих местах до сих пор высятся роскошные изваяния английской королевы Виктории, владычицы колонизаторов этого континента. Более того, в ее память в начале двадцатого века в Калькутте был выстроен огромный Мемориал. И никому в голову не придет его взорвать, разорить или вывезти статуи с глаз долой (это мой камень в «огород» эстонцев. - А.К.)…

 Хотя, если вдуматься, то действия наших депутатов понятны и оправданны - ведь они, в сущности, не представляют интересов своих избирателей. Именно так функционирует наша демократия: «непродремавшийся», по выражению Солженицына, народ, избирая в очередной раз своего «слугу», потом оставляет его в одиночестве, и тот начинает свою карьеру в основном для личной выгоды: материальной, лоббируя чьи-то интересы, либо политической, выдумывая правовые нововведения, упрочивающие его политический вес.

 И главное, когда Путин наложил вето на закон-«недоумок», никто и не возмутился, просто тихо замолчали, как нашкодившие дети, когда на них прикрикнул отец. Никто не выступил в защиту своих убеждений, пусть ложных. В этом вся наша демократия - если сам спикер Грызлов, который только что провозглашал необходимость изменения символов, тотчас круто - на 180 градусов - развернул свой «флюгер». Не смешно - просто грустно…

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

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От каких символов СССР и Российской империи Вы хотели бы избавиться?

Спросили мы граждан России

Светлана Цай, врач, Орел:

- А я бы вообще ни от каких символов отказываться не стала. Любой символ - условность! Они, как фотография, запечатлели нашу историю, от которой нам никуда не деться. Так что пусть стоит себе «Аврора». Пусть звучат советские песни «с идеологией» и по телевизору крутят «Кубанских казаков» и «Трактористов». Единст­венное - убрала бы кладбище с Красной площади. Не потому, что это символ, а просто не место ему там…

Петр Цисс, педагог, 41 год, Москва:

- Поубирал бы всех этих советских «девушек с веслом» из парка Горького в Москве. Может, они кому-то и дороги как воспоминания, а по мне, так это сущее уродство и символ сталинской эпохи.

Виктор Варов, предприниматель, 38 лет, Екатеринбург:

- Отменил бы звания народных и заслуженных артистов. Не вижу в них смысла. Люди сами разберутся - кто есть кто из актеров. Разве, скажем, не дико звучало бы: «Народный артист США Арнольд Шварценеггер»! Лучше бы тем, кто действительно этого заслуживает, побольше платили из госбюджета. А то вон у нас сколько больных и старых актеров, которые когда-то были любимыми, но которые сегодня едва сводят концы с концами. А ведь они не чета нынешним «сериальщикам»!

Раиса Кравчук, 29 лет, инженер, Рязань:

- У нас в стране до сих пор - сотни улиц Павлика Морозова. Перименовали кучу ленинских проспектов, площадей Карла Маркса. А Павлик жив! Уже давно известно, в чем состояло геройство этого мальца - в доносе на родителя. Вот от таких «символов» и нужно избавляться как можно быстрее!

Ольга, 33 года, менеджер, Казань:

- Избавилась бы от Госдумы! Надо всю власть отдать президенту. Или, если хотите, - царю. Иначе мы никогда не наведем порядок в стране. Вон в имперской России поиграли в парламентаризм - и чем это кончилось?

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