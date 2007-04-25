Держи меня, веревочка, держи
Верного средства спасти людей из горящей высотки еще не придумано
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Максим РУДОМЕТКИН ]
Год назад произошел пожар в главном здании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - в высотке на Воробьевых горах.
Тогда возгорание произошло на
ЭТОТ пожар - далеко не единственный, произошедший в высотках за последнее время. В феврале 2007 г. загорелся
Когда говорят о высотках, первое, о чем вспоминают, - опасность пожара. Эта тема тем более актуальна, что сейчас в Москве на разных стадиях строительства находятся десятки новых высоток. Вовсю растет Московский деловой центр; уже начали возводить высотки городской программы «Новое Кольцо Москвы». По одной этой программе к 2015 г. в столице возникнет около двухсот новых зданий высотой от 30 до 70 этажей.
Как спасать людей на такой высоте? «В распоряжении нашей службы есть несколько
Правильнее будет сказать, что, как правило, такой возможности нет. В 2005 г., когда случился пожар на
Сейчас разные фирмы по всему миру разрабатывают средства, позволяющие в чрезвычайной ситуации выбраться из здания высотой до 350 м, причем без помощи пожарных. В декабре так называемый спайдер прошел сертификацию у нас. В основе его конструкции - длинный огнеупорный трос. Естественно, не каждый решится спускаться с небоскреба фактически на веревке. «Но когда выхода два: прыгать в окно без всякого снаряжения или воспользоваться «спайдером», человек наверняка выберет спусковое устройство», - считает Герман Шутов, директор организации, занимающейся поставкой этих устройств. Впрочем, не факт, что такой спуск окажется спасительным. В эффективности «спайдеров» сомневаются и представители МЧС.
Сколько еще пожаров должно произойти, чтобы ответственные лица всерьез задумались над тем, как выжить человеку на «горящей» высоте? Чиновники говорят о том, что в теории новые небоскребы оснащены так, что пожара в них произойти не должно. Но стоит ли надеяться на авось?
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