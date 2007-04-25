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Держи меня, веревочка, держи

Верного средства спасти людей из горящей высотки еще не придумано

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Максим РУДОМЕТКИН ]

Держи меня, веревочка, держи
На такой высоте пожарные люльки сильно качает

 Год назад произошел пожар в главном здании Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова - в высотке на Воробьевых горах.

 Тогда возгорание произошло на 12-­м этаже, в той части здания, где находится студенческое общежитие. В результате пожара погибли два человека, несколько были госпитализированы. Сотни студентов эвакуировали из здания; некоторые, не сумев спуститься вниз, поднялись на крышу 18-­этажного крыла здания и ждали помощи там.

 ЭТОТ пожар - далеко не единственный, произошедший в высотках за последнее время. В феврале 2007 г. загорелся торгово-развлекательный комплекс «Антей» в Екатеринбурге. В мае прошлого года произошел пожар в высотном жилом здании на бульваре Яна Райниса в Москве. В ноябре 2005 г. 4 человека погибли в результате пожара в жилом доме во 2‑м Сетуньском проезде. В 2004 г. возгорание произошло на самом высоком, 24-­м этаже гостиницы «Салют» на Ленинском проспекте.

 Когда говорят о высотках, первое, о чем вспоминают, - опасность пожара. Эта тема тем более актуальна, что сейчас в Москве на разных стадиях строительства находятся десятки новых высоток. Вовсю растет Московский деловой центр; уже начали возводить высотки городской программы «Новое Кольцо Москвы». По одной этой программе к 2015 г. в столице возникнет около двухсот новых зданий высотой от 30 до 70 этажей.

 Как спасать людей на такой высоте? «В распоряжении нашей службы есть несколько 90-­метровых коленчатых подъемников и один 101-­метровый, самый большой в мире, - рассказывает начальник отдела противопожарной пропаганды управления МЧС по городу Москва Евгений Бобылев. - Он был закуплен совсем недавно и представляет собой машину с двухэтажный дом, которую, если во дворе дома достаточно свободного места, можно привести в полную «боеготовность» за 7-8 минут. Но не всегда есть возможность подъехать к дому на такой габаритной машине».

 Правильнее будет сказать, что, как правило, такой возможности нет. В 2005 г., когда случился пожар на 25-­м этаже здания во 2-­м Сетуньском проезде, одной из причин гибели людей было то, что двор был занят личным транспортом. Ушло слишком много времени на преодоление пробок и очистку двора от машин, прежде чем удалось развернуть спасательный кран. К тому же не каждому спасаемому хватает смелости из окна на значительной высоте вылезти в люльку, которая может колебаться с амплитудой до метра. И еще одно «но». Даже самая высокая в мире пожарная машина дотягивает свою «башню» только до 30-­го этажа. Все, кто живет выше, на нее рассчитывать не могут. Им остаются только не слишком верные средст­ва спасения: забраться наверх и жать вертолета или помощи пожарных, которые постараются сверху устранить огонь.

 Сейчас разные фирмы по всему миру разрабатывают средства, позволяющие в чрезвычайной ситуации выбраться из здания высотой до 350 м, причем без помощи пожарных. В декабре так называемый спайдер прошел сертификацию у нас. В основе его конструкции - длинный огнеупорный трос. Естественно, не каждый решится спускаться с небоскреба фактически на веревке. «Но когда выхода два: прыгать в окно без всякого снаряжения или воспользоваться «спайдером», человек наверняка выберет спусковое устройство», - считает Герман Шутов, директор организации, занимающейся поставкой этих устройств. Впрочем, не факт, что такой спуск окажется спасительным. В эффективности «спайдеров» сомневаются и представители МЧС.

 Сколько еще пожаров должно произойти, чтобы ответственные лица всерьез задумались над тем, как выжить человеку на «горящей» высоте? Чиновники говорят о том, что в теории новые небоскребы оснащены так, что пожара в них произойти не должно. Но стоит ли надеяться на авось?

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