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Животные не от мира сего

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Валентин МАКАРОВ ]

Животные не от мира сего

 Думаете, экзотическое животное можно увидеть только в зоопарке или на птичьем рынке? Отнюдь. Достаточно внимательно присмотреться к обитателям столичных лесов и водоемов.

 МОСКВИЧИ давно привыкли к уткам-огарям и считают их городскими птицами. На самом деле огари обитают в степях и лесостепях Евразии. «А в Москве они появились потому, что в 1948 г. сотрудники столичного зоопарка не подрезали крылья нескольким птенцам, которые улетели и стали предками всех особей, живущих сегодня в городе, - рассказывает сотрудник биологического факультета МГУ, член рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии Анастасия Поповкина. - Что интересно: городские утки ведут себя совсем не так, как дикие. В природе огарь строит гнезда в пустых звериных норах, в дуплах деревьев, в расщелинах скал. В Москве таких укромных местечек не найдешь, поэтому птицы облюбовали чердаки домов. Дикие особи очень агрессивны и предпочитают селиться подальше друг от друга. А в городе они, наоборот, стараются держаться вместе». У птичек-москвичек огари нахватались дурного: ученые заметили, что городские огари стали, как кукушки, подкладывать яйца в чужие гнезда.

 На Щелковских очистных прудах и в верховьях Москвы-реки поселились гости из Южной Америки - небольшие блестящие рыбки гуппи. Их жизнь в столичных водоемах началась с трагедии: нерадивые хозяева смыли рыбок из аквариума в унитаз. Они не только не погибли, но и сумели дать потомство в непривычных условиях. Ученые прогнозируют, что скоро гуппи можно будет встретить во всех водоемах столицы и области.

 Меньше везет болотным и красноухим черепахам. Хозяева, бросающие их около водоемов, зря надеются, что те выживут. Эти неповоротливые жители тропиков и субтропиков дотянут в наших широтах до осени - а потом погибнут от холодов.

 В общежитии МГУ на улице Шверника никто не испугается, если увидит гигант­ского мраморного таракана. Тараканье сообщество произошло от нескольких особенно подвижных особей, сбежавших из комнаты, где жил и разводил насекомых студент-энтомолог. Впрочем, эти гости с Карибских островов кажутся малютками по сравнению с обитающими там же мадагаскарскими шипящими тараканами «ростом» 8 сантиметров. Кстати, шипящие чудовища одно время жили и в столичной подземке.

 «В лесах около озера Глубокое Ист­ринского района Подмосковья поселились бурундуки и белки-­летяги, - рассказывает научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных МГУ, кандидат биологических наук Сергей Огурцов. - Как появился грызун, обитатель сибирской тайги, в подмосковных лесах? Ученым это неизвестно до сих пор». А хитрая летяга сбежала со Звенигородской биостанции и поселилась около Глубокого. Кстати, это озеро - уникальное. Рядом с его тихими водами селятся кабаны, лоси, ондатры, бобры.

 Мода на диких и экзотических животных набирает обороты. Может, однажды на улицах Москвы доведется увидеть гуляющего крокодила или прыгающего кенгуру?

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