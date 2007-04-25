Каждый третий сотрудник ГИБДД не имеет даже среднего специального образования
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОБОЛЕНСКАЯ ]
Генпрокуратура закончила проверку ГИБДД, объявленную после многочисленных жалоб владельцев машин на действия сотрудников автоинспекции. Официальных данных пока нет, но корреспонденту «АН» уже удалось проведать о некоторых установленных нарушениях, по количеству которых лидирует, конечно, Московский регион.
КАК только стало известно о грядущей проверке, в госавтоинспекции сразу произошли серьезные перемены. Например, сто (!) сотрудников ГИБДД Южного административного округа подали рапорты об увольнении по собственному желанию. Они испугались проверки дипломов, которую собирались проводить следователи прокуратуры. «Использование липовых дипломов при поступлении на службу в дорожную автоинспекцию давно поставлено на поток», - рассказал «АН» источник в Генпрокуратуре. По примерным подсчетам экспертов, каждый третий сотрудник ГИБДД не имеет не только высшего, но даже среднего специального образования!
Но ловят
Сотрудники Генпрокуратуры документально подтвердили то, что в
Следователи прокуратуры выявили и распространенный способ мошенничества с получением страховых выплат. Была установлена группа инспекторов, которые устраивали подставы на дорогах и инсценировали аварии, чтобы обогащаться за счет страховщиков. Несколько сотрудников ГИБДД были уличены в продаже талонов техосмотра, водительских удостоверений и спецномеров. Кроме того, задержали гаишников, которые гоняли по Москве на конфискованных машинах и угнанных автомобилях, которые инспекторы брали из «отстойников» ГИБДД, где ворованные машины дожидались настоящих владельцев.
Статистика говорит о том, что автоиспекторов хоть и ловят на нарушениях, но случается это крайне редко. Еще меньше сотрудников ГИБДД получают наказание. Так, в 2005 г. было выявлено 209 сотрудников ГИБДД, получавших взятки, а осуждено 109 человек. В 2006‑м уличено чуть больше сотни, а к реальному отбыванию наказания приговорено всего 33 человека. По предварительным данным, в ходе последней проверки в Московском регионе было выявлено более полутора тысяч правонарушений со стороны сотрудников ГИБДД. Много ли инспекторов будут наказаны?
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