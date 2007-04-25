За три месяца 2007 года к уголовной ответственности привлечено 343 армейских офицера
Почему в мирное время так много солдат гибнет в российской армии?
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Сенсационным можно назвать апрельский доклад Генерального прокурора России Юрия Чайки. В нем приводятся ужасающие цифры. Так, в 2006 г. от неуставных взаимоотношений в российской армии пострадали около 6,7 тыс. человек, 33 из них погибли.
ВСЕГО, как следует из доклада, в результате различных преступлений и происшествий за прошлый год погибли 766 российских военнослужащих. Генпрокурор также отметил, что его коллеги знают о фактах гибели солдат, пострадавших не при исполнении служебных обязанностей, а в ходе работ, проводимых в интересах коммерческих структур или военного начальства.
Раньше, в
Сухие цифры заставляют задуматься не только специалистов. За этими процентами убийств и самоубийств кроются цинковые гробы с нашими мальчиками, погибшими не на поле боя при защите Родины, а в результате жестокого казарменного хулиганства, начальственного мордобоя, расстрелов караулов, нарушения правил техники безопасности и обращения с оружием.
Аналитики Генштаба подняли горы статистики. Парадоксально, но факт: даже в
О причинах позорного роста преступности в Вооруженных силах сейчас пишутся многотомные доклады. Но почти все эксперты отмечают в числе главных кадровую проблему. Как говорится, ниже плинтуса за годы реформ упал престиж военной службы. Сейчас только трое из ста московских призывников надевают солдатскую форму. В армию нынче, как правило, попадают служить самые бедные, слабые и малообразованные. Иной паренек не знает, с какой стороны подойти к своему танку, чтобы не попасть под гусеницы. А уж бросить на положенное расстояние гранату, чтобы не быть пораженным ее осколками, для многих и вовсе непосильная задача.
Да что там говорить о солдатах! Порой некоторые офицеры, особенно двухгодичники, со страхом берут в руки табельный пистолет. От незнания и неумения обращаться со штатным оружием резко выросло число самострелов и случайных смертей. Вот и прячут от лейтенантов оружие от греха подальше. Но разве это нормально?
В армии говорят, что сейчас от отчаяния некоторые командиры начали «учить» подчиненных кулаками. Когда почитаешь некоторые следственные документы, честно говоря, мурашки по телу бегут. Например, в Самаре были осуждены к лишению свободы командир танковой роты
Как остановить вал военной преступности? Специалисты предлагают целый комплекс мер. Один из проверенных способов поддержания дисциплины и порядка в армиях иностранных государств - деятельность военной полиции. Предлагается и в российских Вооруженных силах создать такую же структуру. Это будет своего рода служба собственной безопасности, которая уже есть в МВД, ФСБ и ряде других силовых ведомств. И тогда охота за «оборотнями в погонах» начнется в армии и на флоте.
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