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За три месяца 2007 года к уголовной ответственности привлечено 343 армейских офицера

Почему в мирное время так много солдат гибнет в российской армии?

№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

За три месяца 2007 года к уголовной ответственности привлечено 343 армейских офицера

 Сенсационным можно назвать апрельский доклад Генерального прокурора России Юрия Чайки. В нем приводятся ужасающие цифры. Так, в 2006 г. от неуставных взаимоотношений в российской армии пострадали около 6,7 тыс. человек, 33 из них погибли.

 ВСЕГО, как следует из доклада, в результате различных преступлений и происшествий за прош­лый год погибли 766 россий­ских военнослужащих. Генпрокурор также отметил, что его коллеги знают о фактах гибели солдат, пострадавших не при исполнении служебных обязанностей, а в ходе работ, проводимых в интересах коммерческих структур или военного начальства.

 Раньше, в 2002-2005 гг., из-за преступлений и чрезвычайных происшествий погибало ежегодно более 2000 военнослужащих. По военным меркам - это развернутый мотострелковый полк. Теперь число погибших сократилось вроде бы почти в три раза. Но радоваться рано.

 Сухие цифры заставляют задуматься не только специалистов. За этими процентами убийств и самоубийств кроются цинковые гробы с нашими мальчиками, погибшими не на поле боя при защите Родины, а в результате жестокого казарменного хулиганства, начальственного мордобоя, расстрелов караулов, нарушения правил техники безопасности и обращения с оружием.

 Аналитики Генштаба подняли горы статистики. Парадоксально, но факт: даже в 5-миллионной армии Советского Союза не было столько потерь в мирное время. Тогда, когда боевая учеба не в пример нынешним временам била ключом, ежегодно погибали от различных ЧП 500-600 военнослужащих. Теперь и Вооруженные силы почти в пять раз меньше, и водить, стрелять, летать и плавать военные стали куда реже, а количество гробов, отправляемых «грузом-200», выросло. О какой же профессиональной армии и военной реформе мы тогда ведем речь?!

 О причинах позорного роста преступности в Вооруженных силах сейчас пишутся многотомные доклады. Но почти все эксперты отмечают в числе главных кадровую проблему. Как говорится, ниже плинтуса за годы реформ упал престиж военной службы. Сейчас только трое из ста московских призывников надевают солдатскую форму. В армию нынче, как правило, попадают служить самые бедные, слабые и малообразованные. Иной паренек не знает, с какой стороны подойти к своему танку, чтобы не попасть под гусеницы. А уж бросить на положенное расстояние гранату, чтобы не быть пораженным ее осколками, для многих и вовсе непосильная задача.

 Да что там говорить о солдатах! Порой некоторые офицеры, особенно двухгодичники, со страхом берут в руки табельный пистолет. От незнания и неумения обращаться со штатным оружием резко выросло число самострелов и случайных смертей. Вот и прячут от лейтенантов оружие от греха подальше. Но разве это нормально?

 В армии говорят, что сейчас от отчаяния некоторые командиры начали «учить» подчиненных кулаками. Когда почитаешь некоторые следственные документы, честно говоря, мурашки по телу бегут. Например, в Самаре были осуждены к лишению свободы командир танковой роты 589-го мотострелкового полка А. Швецов и командир взвода этого же подразделения А. Леонтьев. Они не ограничились жестоким избиением подчиненного, а подвергли рядового пытке электрическим током. Солдат выжил, но стал инвалидом.

 Как остановить вал военной преступности? Специалисты предлагают целый комплекс мер. Один из проверенных способов поддержания дисциплины и порядка в армиях иностранных государств - деятельность военной полиции. Предлагается и в российских Вооруженных силах создать такую же структуру. Это будет своего рода служба собственной безопасности, которая уже есть в МВД, ФСБ и ряде других силовых ведомств. И тогда охота за «оборотнями в погонах» начнется в армии и на флоте.

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