Луна бьет смертельным током
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
НА ПОВЕРХНОСТИ Луны скапливаются заряды статического электричества с напряжением до 4,5 киловольта. Такой удар смертелен для человека и опасен для техники. Он может пробить скафандр или оболочку обитаемой станции.
Гипотезы о статическом заряде Луны, накапливающемся под действием солнечного излучения, существовали давно. К выводу, что угроза реальна, одновременно пришли две группы исследователей, анализировавших данные, собранные зондом Lunar Prospector.
Заранее определить участки Луны, которые могут «шарахнуть» током, невозможно. Электрическая опасность «плавает» и может появиться в любом месте.
Исследователи указывают и на другие угрозы. Луна лишена атмосферы, ее поверхности достигают даже небольшие метеориты. При падении «камушка» диаметром 5 см выделяется энергия, равная взрыву 100 кг тринитротолуола. Вдобавок уровень радиации на поверхности Луны может достигать смертельных для человека значений.
Ученые предлагают «прикрыть» будущую лунную базу, с которой планируется посылать экспедиции на Марс «зонтиком» на основе сверхпроводящего магнита. Но такой магнит опасен сам по себе.
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