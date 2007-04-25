Луна бьет смертельным током

НА ПОВЕРХНОСТИ Луны скапливаются заряды статического электричества с напряжением до 4,5 киловольта. Такой удар смертелен для человека и опасен для техники. Он может пробить скафандр или оболочку обитаемой станции.

Гипотезы о статическом заряде Луны, накапливающемся под действием солнечного излучения, существовали давно. К выводу, что угроза реальна, одновременно пришли две группы исследователей, анализировавших данные, собранные зондом Lunar Prospector.

Заранее определить участки Луны, которые могут «шарахнуть» током, невозможно. Элект­рическая опасность «плавает» и может появиться в любом месте.

Исследователи указывают и на другие угрозы. Луна лишена атмосферы, ее поверхности достигают даже небольшие метеориты. При падении «камушка» диаметром 5 см выделяется энергия, равная взрыву 100 кг тринитротолуола. Вдобавок уровень радиации на поверхности Луны может достигать смертельных для человека значений.

Ученые предлагают «прикрыть» будущую лунную базу, с которой планируется посылать экспедиции на Марс «зонтиком» на основе сверхпроводящего магнита. Но такой магнит опасен сам по себе.