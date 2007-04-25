Дальневосточный леопард перешагнул грань вымирания

УЧЕНЫЕ-экологи

серьезно обеспокоены будущим дальневосточного леопарда. Этот сказочно красивый зверь - самая редкая кошка планеты и самый северный его подвид. Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России.

- Положение с дальневосточным леопардом можно считать катастрофическим, - отметила в разговоре с «Аргументами неделi» пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Дарья Кудрявцева. - За последние 20 лет площадь обитания леопарда в России уменьшилась почти вдвое, а численность сократилась в десятки раз.

Сколько же у нас осталось дальневосточных леопардов? В 2005 г. их было около 30. А сегодня? Оказывается, еще меньше. Несколько недель назад на территории Приморья и приграничных районов Китая прошел рейд по учету леопарда. Этот рейд позволил охватить почти всю территорию обитания зверя. Учет поголовья пятнистого красавца проводился Всемирным фондом дикой природы России совместно с Обществом сохранения диких животных и Дальневосточным отделением РАН. Восемь групп учетчиков из Приморья и Китая вышли на маршруты и в течение двух недель охватили учетными работами территорию в 5 тыс. кв. километров.

Сегодняшнее пристанище дальневосточного леопарда в России - крайний юг Приморского края - не имеет надежной защиты. В этих краях постоянно идут вырубка лесов и выжигание растительности. Тут вовсю реконструируют и расширяют дороги. Леопарды постоянно попадают в петли и капканы браконьеров. Мы можем потерять это красивое, грациозное животное навсегда.

Ученые и экологи решили принять Специальную программу по спасению дальневосточной пятнистой кошки.