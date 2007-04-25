Закон «О Знамени Победы» депутаты примут к 9 мая

25 апреля Государственная дума РФ рассмотрит проект Постановления о создании Специальной комиссии по закону «О Знамени Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее предложение внес Комитет Госдумы по обороне.

ПО СЛОВАМ первого заместителя председателя Госдумы Олега Морозова, специальная комиссия должна будет в течение одного дня прийти к консенсусному решению. Он выразил уверенность, что решение по закону «О Знамени Победы» будет принято до 9 мая. «Очевидно, что это надо сделать до 9 мая, иначе будет действовать ныне существующий указ, который, как показало обсуждение, никого не устраивает», - заявил Олег Морозов.