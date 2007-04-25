41% избирателей страны проголосуют за кандидатуру президента, рекомендованную В. Путиным

По данным последнего опроса «Левада-Центра», 13-16 апреля рейтинги Президента России и его потенциальных преемников в целом остались неизменными.

ПРОИЗОШЛО лишь снижение доли россиян, которым за месяц запомнились его публичные выступления. Если в феврале (сразу после Мюнхенской речи) таковых было 45%, в марте - 44%, то сейчас - 37%. Соб­ственно, это и неудивительно: в конце марта и первой половине апреля президент действительно практически не выступал.