41% избирателей страны проголосуют за кандидатуру президента, рекомендованную В. Путиным
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
По данным последнего опроса
ПРОИЗОШЛО лишь снижение доли россиян, которым за месяц запомнились его публичные выступления. Если в феврале (сразу после Мюнхенской речи) таковых было 45%, в марте - 44%, то сейчас - 37%. Собственно, это и неудивительно: в конце марта и первой половине апреля президент действительно практически не выступал.
Эксперты говорят, что после Послания президента Федеральному Собранию 26 апреля, а также поздравления россиян с Днем Победы 9 мая рейтинг президента побьет и февральские рекорды. К тому же, не менее важной для стабильности власти является доля россиян, которая проголосует за любого преемника, названного В. Путиным. В апреле к числу таковых себя причислили 41% россиян - столько же было и в
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