Каждый третий из опрошенных европейцев считает, что Солнце вращается вокруг Земли

ПОЧТИ треть взрослых жителей России убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. 30% уверены, будто первые люди появились в эпоху динозавров. Это продемонстрировал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 жителей 153 городов.

Респондентам нужно было подтвердить ложность или истинность 13 утверждений, среди которых были как верные данные, так и распространенные заблуждения. Хорошие научные знания (от 10 до 13 правильных ответов) продемон­стрировали 22% россиян, плохие (не более 5 правильных ответов) - 27%.

45% россиян ошибочно думают, что «антибиотики убивают вирусы так же хорошо, как и бактерии». 57% пребывают в ложной уверенности, будто «вся радиоактивность - дело рук человека».

Месяцем ранее такой же опрос был проведен в Евросоюзе. Там с утверждением, что Солнце вращается вокруг Земли, согласились 29% жителей. 30% европейцев убеждены, что электроны (части атома) больше самого атома. В России эту ошибку сделали только 20% опрошенных.