Бензин на российских заправках в мае резко подорожает
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
В апреле 2007 г. в России была понижена вывозная пошлина на нефть и нефтепродукты. Экспортировать топливо на Запад стало еще выгоднее. И сразу в стране выросли оптовые цены на бензин. Так, А80 подорожал у оптовиков более чем на 8%. Бензин А92 - на 14,5% (до 18 238 руб. за тонну), а А95 - на 5,1% (20 025 руб. за тонну). Кроме того, оптовые продавцы в ожидании повышения цен на внутреннем рынке начинают придерживать товар, создавая в некоторых регионах дефицит на бензоколонках.
КАК ОТМЕТИЛ в интервью «Аргументам неделi» председатель Совета Союза нефтегазопромышленников Российской Федерации Юрий Шафраник, львиная доля доходов государства
Сегодня российских автомобилистов больше всего волнует вопрос с ценами на бензин. Почему он у нас стоит на 25% дороже, чем в США? Ведь зарплаты у нас в десять раз меньше, чем там.
Сейчас цены на топливо на мировом рынке вроде бы не повышаются, наоборот, падают. У нас же на бензоколонках они медленно растут. И долго ли это будет продолжаться?
По словам главного нефтяника страны, во многом виновата негибкая налоговая система. Кроме того, необходим продуктивный диалог между правительственными структурами и нефтегазовым бизнесом. Потому что рыночная структура все еще не действует, монополизм у нас не прекратился.
Если в мае этого года цена на самый распространенный бензин А92 существенно превысит планку в 20 руб. за литр, то ничего хорошего экономике России это не принесет.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес