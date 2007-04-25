Бензин на российских заправках в мае резко подорожает

В апреле 2007 г. в России была понижена вывозная пошлина на нефть и нефтепродукты. Экспортировать топливо на Запад стало еще выгоднее. И сразу в стране выросли оптовые цены на бензин. Так, А­80 подорожал у оптовиков более чем на 8%. Бензин А­92 - на 14,5% (до 18 238 руб. за тонну), а А­95 - на 5,1% (20 025 руб. за тонну). Кроме того, оптовые продавцы в ожидании повышения цен на внутреннем рынке начинают придерживать товар, создавая в некоторых регионах дефицит на бензоколонках.

КАК ОТМЕТИЛ в интервью «Аргументам неделi» председатель Совета Союза нефтегазопромышленников Российской Федерации Юрий Шафраник, львиная доля доходов государства по-прежнему приходится на топливные ресурсы. Он привел такие цифры: за пятилетку 1979-1983 гг. Советский Союз получил от экспорта нефти и газа 145 млрд. долларов. А за пятилетку 2000-2005 гг. - 240 миллиардов. А лишь за прошлый год - уже 20 млрд. долларов. Конечно, это радует. Но…

Сегодня российских автомобилистов больше всего волнует вопрос с ценами на бензин. Почему он у нас стоит на 25% дороже, чем в США? Ведь зарплаты у нас в десять раз меньше, чем там.

Сейчас цены на топливо на мировом рынке вроде бы не повышаются, наоборот, падают. У нас же на бензоколонках они медленно растут. И долго ли это будет продолжаться?

По словам главного нефтяника страны, во многом виновата негибкая налоговая система. Кроме того, необходим продуктивный диалог между правительственными структурами и нефтегазовым бизнесом. Потому что рыночная структура все еще не действует, монополизм у нас не прекратился.

Если в мае этого года цена на самый распространенный бензин А­92 существенно превысит планку в 20 руб. за литр, то ничего хорошего экономике России это не принесет.