Правительство решит судьбу пенсионеров

В ближайшее время министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов должен выступить перед правительством с проектом Комплекса мер по реформированию пенсионной системы. Доклад держится в строжайшей тайне, потому что некоторые его наработки, успев «просочиться» в народ, вызвали недовольство россиян.

ОДНО из непопулярных предложений коснулось будущих пенсионеров, которые по умолчанию доверили государству разместить свои пенсионные накопления. Прослышав о том, что накопительную часть их пенсии переведут в страховую часть и пустят на выплаты текущих пенсий, «молчуны» зашевелились. Началось повальное перекладывание «своих кровных» из малодоходной государственной управляющей компании в частные. С начала этого года число доверивших накопительную часть пенсии Негосудар­ственным пенсионным фондам (НПФ) в несколько раз больше по сравнению с прошлым.

То, что проект документа стал народным достоянием, - возможно, и к лучшему, поскольку у г-на Зурабова есть время прислушаться ко многим предложениям аналитиков и доработать документ. От этого, вероятно, будет зависеть, станет ли доклад Зурабова «лебединой песней» или нет.

Впрочем, у проекта Зурабова есть конкуренты. В правительство уже передан ряд других проектов. В частности, от Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. То же грозились сделать и многие партийные лидеры.