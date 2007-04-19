//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Ваши фальшивые билетики, пожалуйста!

Кассиры, проводники и зазывалы, распространяющие поддельные проездные документы, НИКОГДА не привлекались к уголовной ответственности

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Ваши фальшивые билетики, пожалуйста!
У всех ли пассажиров есть билет?

 Недавно была поймана организованная преступная группа, которая продавала подложные билеты на проезд в поездах дальнего следования. На Курском вокзале прямо в кассе они установили незаконную билетопечатающую машину и торговали подложными проездными документами, на которых еще краска не обсохла. Мошенники орудовали полгода (!) и успели изготовить более 65 тысячи фальшивок общей стоимостью полтора миллиона рублей. То, с каким нахальством орудовали преступники, доказывает, что изготовители и распространители поддельных билетов, а также перекупщики совсем распустились от безнаказанности.

 МОШЕННИКИ орудуют на всех вокзалах столицы. Они поджидают тех, кто спешит и поэтому готов заплатить двойную цену; тех, кто хочет ехать только на нижней полке или один в купе, или в индивидуальном купе (реально же его селят в помещение проводника). Иногда перекупщики «блокируют» поезда: когда билетов в кассе нет, их можно купить только с рук.

 Сотрудники правоохранительных органов ежегодно проводят рейды «Билетер» по столичным вокзалам, но победить билетную мафию им не удается. «Зазывалы» (именно так называют посредников милиционеры) каждый день толкутся на столичных вокзалах, высматривая, кому можно предложить свои услуги. «У них глаз наметан, - рассказали «АН» в МВД РФ. - Они тонкие психологи, поэтому их и сложно поймать. Как правило, зазывалами работают студенты психологических или экономических факультетов. За свою работу они получают порядка 1, 5 тыс. долл. в месяц. Остальные участники преступной группы - кассиры и проводники - имеют значительно меньше, около 1 тыс. долларов. Ну а самый большой куш, конечно, «снимает» организатор. Он координирует деятельность прочих членов группы. Он же, как правило, пускает свои ­деньги в оборот».

 Чаще всего, по наблюдениям сыщиков, в роли перекупщиков железнодорожных билетов выступают туристические фирмы. Только в прошлом году оперативникам удалось закрыть более 150 турфирм, занимающихся скупкой билетов на различные направления. Уже в ходе наблюдения было установлено, что руководители компаний не только скупали билеты, продавая их втридорога на самих вокзалах, но и выставляли проездные документы на аукцион в Интернете. Их доход, по данным МВД, исчисляется десятками миллионов рублей.

 С начала этого года усилиями сыщиков было закрыто чуть больше 30 турфирм. В отношении этих аферистов возбуждены уголовные дела по статье «незаконное предпринимательство». Только вот приговоры всегда выносятся мягкие: штраф, максимально - 100 тыс. рублей. Кассиров, проводников и зазывал к уголовной ответственности пока привлечь не удавалось. Их действия, по нашему законодательству, подпадают исключительно под административное правонарушение, поэтому они всегда отделываются штрафом в 100-500 рублей. Бывает, конечно, что кассирам и проводникам руководство выносит предупреждение или выговор, но до увольнения (по крайней мере, в столичном регионе) дело еще не доходило.

 Самая прибыльная пора для билетных мошенников наступает в праздничные дни - Новый год, 8 Марта, майские праздники. Но пик сезона приходится на летние месяцы, и, начиная с мая по сентябрь, перекупщики с помощью кассиров бронируют практически все места на самые «жаркие» направления, и купить «лишний билетик», как бы вам ни хотелось, без обращения к перекупщикам невозможно. Только заранее готовьте двойную, а то и тройную стоимость билета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ

 Проводники, конечно, держат начальника поезда в доле. По негласным законам, за смену с каждого «зайца» они должны отстегнуть 500 руб., за проданные чай, кофе, шоколад - еще 200 рублей. Понятно, что начальник никогда не сдаст верного проводника и, если что, будет прикрывать безбилетников. Ведь от этого зависит и его благосостояние. Кстати, за прошлый год сотрудниками столичной милиции было задержано около 500 проводников за бесплатный провоз пассажиров.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Наука

В США раскритиковали робота "Федора"

В США раскритиковали робота "Федора"

Роботы помогут человечеству в освоении космоса, однако они никогда не смогут полностью заменить людей. Так считает бывший астронавт NASA Скотт Келли, более года проживший на МКС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни. Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих телеканалов.

//Шоу-бизнес

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом

Рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован с инфарктом. 68-летний российский актер, поэт и радиоведущий находится в реанимации. Сегодня появилось сообщение об отмене ближайших концертов исполнителя.

//В мире

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

Сотрудники американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на днях сообщили о первом преступлении, которое было совершено в открытом космосе.

//Новости партнеров

//Происшествия

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

Во время сельхозработ под Краснодаром разбился вертолет

В Каневском районе Краснодарского края при проведении сельхозработ разбился самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2. Представитель экстренных служб региона подчеркнул, что пилот погиб.

//Шоу-бизнес

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети появился снимок, на котором Александр Домогаров кажется располневшим

В сети накануне вечером появилась фотография известного российского актера Александра Домогарова, которая удивила поклонников. На новом снимке всенародный любимец кажется сильно располневшим.

//Новости СМИ2

//В мире

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Порошенко "пригрозил" Зеленскому словами из Библии

Бывший украинский президент Петр Порошенко в субботу, 24 августа, в День независимости Украины "пригрозил" действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому цитатой из Библии.

//Культура

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Супруга российского музыканта и актера Петра Мамонова вечером в субботу, 24 августа, рассказала о его состоянии. Ранее сегодня стало известно, что артист был доставлен в реанимацию с инфарктом.

//В мире

Депутат Госдумы: Киев считал крымчан "мальчиками для битья"

Депутат Госдумы: Киев считал крымчан "мальчиками для битья"

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек в субботу, 24 августа, заявил, что до 2014 года Киев видел в крымчанах исключительно "мальчиков для битья" и позволял себе оскорбления в их адрес.

//В мире

Порошенко объяснил, почему не присутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Порошенко объяснил, почему не присутствовал на праздновании Дня независимости Украины

Экс-глава Украины Петр Порошенко в субботу, 24 августа, объяснил, почему не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости. Сегодня страна отмечает 28-ю годовщину независимости.

//В мире

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Легенды Парижа: кладбище Пер-Лашез

Одно из самых загадочных и притягательных мест – кладбище Пер-Лашез в Париже. Люди всегда хотели «прикоснуться» к неизведанному и непонятному. По ту сторону жизни… Пер-Лашез.

//В мире

Джонсон намерен уговорить Трампа прекратить торговые войны

Джонсон намерен уговорить Трампа прекратить торговые войны

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу о своем намерении в рамках саммита G7 в Биаррице убедить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа прекратить торговые войны.

//Новости партнеров

//В мире

Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Депутат Рады заявил, что Украине необходимо вернуть суверенитет

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в субботу, 24 августа, в День независимости Украины сделал важное заявление. По словам политика, стране необходимо вернуть государственный суверенитет.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках

Ляйсан Утяшева показала идеальную фигуру в разных купальниках

Ляйсан Утяшева, которая недавно стала блондинкой, в конце лета решила продемонстрировать свою идеальную фигуру в разных купальниках. Кадры привели в восторг поклонников знаменитой гимнастки.

//В мире

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный телеведущий заявил, что похудел благодаря "диете Елизаветы II"

Известный британский журналист и бывший ведущий популярного автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон рассказал сотрудникам СМИ, что ему удалось похудеть, соблюдая диету королевы Елизаветы II.

//В мире

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Порошенко проигнорировал празднование Дня независимости Украины

Бывший президент украинского государства Петр Порошенко проигнорировал праздничные мероприятия, проводимые в Киеве по случаю Дня независимости страны в субботу, 24 августа.

//Политика

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Ангела Меркель прибыла в Биарриц на саммит G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 24 августа, прибыла во французский Биарриц на саммит Группы семи (G7). Перед стартом мероприятия политик планирует провести встречу с президентом Франции Макроном.

//В мире

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

В Крыму оценили сравнение Зеленским полуострова с похищенным ребенком

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина днем в субботу, 24 августа, прокомментировала сравнение президентом Украины Владимиром Зеленским Крымского полуострова с "похищенным ребенком".

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

На Сочи движется мощный шторм
5

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры