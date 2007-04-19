Ваши фальшивые билетики, пожалуйста!

Недавно была поймана организованная преступная группа, которая продавала подложные билеты на проезд в поездах дальнего следования. На Курском вокзале прямо в кассе они установили незаконную билетопечатающую машину и торговали подложными проездными документами, на которых еще краска не обсохла. Мошенники орудовали полгода (!) и успели изготовить более 65 тысячи фальшивок общей стоимостью полтора миллиона рублей. То, с каким нахальством орудовали преступники, доказывает, что изготовители и распространители поддельных билетов, а также перекупщики совсем распустились от безнаказанности.

МОШЕННИКИ орудуют на всех вокзалах столицы. Они поджидают тех, кто спешит и поэтому готов заплатить двойную цену; тех, кто хочет ехать только на нижней полке или один в купе, или в индивидуальном купе (реально же его селят в помещение проводника). Иногда перекупщики «блокируют» поезда: когда билетов в кассе нет, их можно купить только с рук.

Сотрудники правоохранительных органов ежегодно проводят рейды «Билетер» по столичным вокзалам, но победить билетную мафию им не удается. «Зазывалы» (именно так называют посредников милиционеры) каждый день толкутся на столичных вокзалах, высматривая, кому можно предложить свои услуги. «У них глаз наметан, - рассказали «АН» в МВД РФ. - Они тонкие психологи, поэтому их и сложно поймать. Как правило, зазывалами работают студенты психологических или экономических факультетов. За свою работу они получают порядка 1, 5 тыс. долл. в месяц. Остальные участники преступной группы - кассиры и проводники - имеют значительно меньше, около 1 тыс. долларов. Ну а самый большой куш, конечно, «снимает» организатор. Он координирует деятельность прочих членов группы. Он же, как правило, пускает свои ­деньги в оборот».

Чаще всего, по наблюдениям сыщиков, в роли перекупщиков железнодорожных билетов выступают туристические фирмы. Только в прошлом году оперативникам удалось закрыть более 150 турфирм, занимающихся скупкой билетов на различные направления. Уже в ходе наблюдения было установлено, что руководители компаний не только скупали билеты, продавая их втридорога на самих вокзалах, но и выставляли проездные документы на аукцион в Интернете. Их доход, по данным МВД, исчисляется десятками миллионов рублей.

С начала этого года усилиями сыщиков было закрыто чуть больше 30 турфирм. В отношении этих аферистов возбуждены уголовные дела по статье «незаконное предпринимательство». Только вот приговоры всегда выносятся мягкие: штраф, максимально - 100 тыс. рублей. Кассиров, проводников и зазывал к уголовной ответственности пока привлечь не удавалось. Их действия, по нашему законодательству, подпадают исключительно под административное правонарушение, поэтому они всегда отделываются штрафом в 100-500 рублей. Бывает, конечно, что кассирам и проводникам руководство выносит предупреждение или выговор, но до увольнения (по крайней мере, в столичном регионе) дело еще не доходило.

Самая прибыльная пора для билетных мошенников наступает в праздничные дни - Новый год, 8 Марта, майские праздники. Но пик сезона приходится на летние месяцы, и, начиная с мая по сентябрь, перекупщики с помощью кассиров бронируют практически все места на самые «жаркие» направления, и купить «лишний билетик», как бы вам ни хотелось, без обращения к перекупщикам невозможно. Только заранее готовьте двойную, а то и тройную стоимость билета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ

Проводники, конечно, держат начальника поезда в доле. По негласным законам, за смену с каждого «зайца» они должны отстегнуть 500 руб., за проданные чай, кофе, шоколад - еще 200 рублей. Понятно, что начальник никогда не сдаст верного проводника и, если что, будет прикрывать безбилетников. Ведь от этого зависит и его благосостояние. Кстати, за прошлый год сотрудниками столичной милиции было задержано около 500 проводников за бесплатный провоз пассажиров.