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Манеж для жирафов

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Манеж для жирафов

 Примерно год назад в Московском театре зверей «Уголок дедушки Дурова» произошли изменения. Место заместителя директора по творческой части занял народный артист России, известный дрессировщик Сарват Бегбуди, а на место главного режиссера пришел не менее известный цирковой мастер, продолжатель династии Дуровых, заслуженный артист России Юрий ДУРОВ. О своем театре - как о своем кусочке Москвы - и рассказал нам Юрий Юрьевич.

 - У НАС радость: на месте старого, полуразрушенного дома на улице Дурова мы строим свою гостиницу-общежитие на 56 квартир. Это позволит решить проблему жилья для многих штатных артистов. Также мы сможем приглашать для наших спектаклей других талантливых людей, которых пока не имеем возможности куда-то устроить жить.

 Напротив театра, тоже на улице Дурова, будет построен Храм Детства - так назвала этот проект Наталья Юрьевна. Это будет нечто похожее на Дворец пионеров, где были разные секции и кружки. Только здесь курировать кружки будут наши ведущие артисты и художники, которые станут приучать детей к искусству, к дрессуре.

 Рядом с нашим зданием уже построена временная конюшня на 26 мест. В дальнейшем мы будем ее расширять, потому что к нам переходят лошади Сарвата Бегбуди и, кроме того, мы планируем держать там, и других копытных животных. Поблизости уже строится «Пони-Клуб». Вокруг классического манежа там расположены места для 310 зрителей (это столько же, сколько и в зале). На манеже будут выступать животные, чьи возможности удастся раскрыть в полной мере. Я имею в виду жирафов, слонов, бегемотов, носорогов, для которых мала обычная сцена.

 В творческом плане у нас тоже есть успехи. С мая месяца мы запускаем новый спектакль «Без билета вокруг света». Так что у нас будет уже три спектакля (два других - «Четвероногий калейдоскоп» и «МЧС спешит на помощь» - идут с начала сезона), и мы приблизимся к тому, чтобы сделать театр репертуарным.

 В будущем году мы планируем поставить «Каштанку» по А. Чехову. Первое действие, которое происходит в квартирах и на улице, будет идти в зале, а второе, где Каштанка выступает в цирке, - на нашем новом манеже. Представьте состояние ребенка, который только что был в театре и тут же переносится в цирк! А там - целое представление с самыми разными животными. Кстати, только что во главе с Сарватом Бегбуди уехала наша делегация в Южную Африку. В этом сезоне мы заработали немного больше денег, чем в предыдущем, и театр принял решение эти деньги потратить на приобретение новых зверей. Чтобы не клянчить деньги у Москвы, а иметь своих собственных, театральных животных. Понимаете, дети сейчас более продвинутые, их уже трудно удивить кошечкой или лисичкой, им хочется и экзотику посмотреть!

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