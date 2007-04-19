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Пир праху твоему

К 860-летию Москва хочет вернуть в город Юрия Долгорукого

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Пир праху твоему
Вернется ли великий князь в основанный им великий город?

 Столичные власти и некоторые депутаты городской Думы ратуют за то, чтобы прах князя Юрия Долгорукого, которого принято считать основателем Москвы, был перевезен из Киева и с почетом перезахоронен в нашем городе. Возможно, в храме Христа Спасителя. В Москве уже складывается традиция перезахоронений: не так давно за стенами Донского монастыря обрели покой останки генералов Деникина и Каппеля.

 ПО МЫСЛИ инициаторов перезахоронения Долгорукого, последнее упокоение основателя города в его стенах укрепило бы исторические корни главного праздника Москвы. С этой идеей выступил депутат МГД Иван Новицкий. Но в связи с кризисом в Киеве он поделился с нами своими сомнениями: «Теперь неизвестно, отдадут ли нам прах. Да и кому принадлежат останки, пока не ясно».

 Дело в том, что за последний десяток лет при раскопках в Киевской лавре в разных местах найдено несколько плохо сохранившихся скелетов, на счет которых можно выдвинуть предположение, что это останки Юрия Долгорукого.

 То, что сегодня принято считать прахом основателя Москвы, хранится в украинском Институте археологии в простой картонной коробке с надписью: «Кости из захоронения Юрия Долгорукого». В свое время, еще к 800-­летнему юбилею Москвы, Сталин дал приказ: найти основателя. Так как в летописях Москва впервые была упомянута рядом с именем Юрия Долгорукого, его и решили считать отцом города.

 В 1947-­м останки по приказу вождя нашли очень быстро, фактически в первой же древней каменной могиле в монастыре Святого Спаса на Берестовом на территории Киево­-Печерской лавры. Настоящей экспертизы ни тогда, ни позже не проводилось.

 «Последние археологические находки за 10-15 лет заставляют задуматься, - рассказывает главный специалист Московского бюро судмедэкспертизы, экс­перт высшей категории Сергей Никитин, долгое время работавший в Киевской лавре. - Теоретически в одном из заново открытых захоронений могут быть настоящие останки Юрия Долгорукого. Я сам за перезахоронение: было бы хорошо, если бы прах великого князя упокоился в храме Христа Спасителя».

 Определить, действительно ли хранящийся в Киеве прах - останки Юрия Долгорукого, может только экспертиза. Нужно сравнить образцы останков с идентифицированным прахом его родственников. Специалисты утверждают, что исследования лучше сделать в России и продублировать в Англии. Британскими учеными разработана методика по извлечению ДНК из сухих древних костей. В Великобритании работают лучшие специалисты в этой области, они в свое время (наряду с российскими генетиками) исследовали останки царской семьи. Для экспертизы не нужно перевозить весь прах. Достаточно всего 2 куб. сантиметров. К тому же сами ученые могут приехать в Киев. Если украинские власти пойдут навстречу.

 Четыре года назад москов­ские власти уже пытались вернуть останки Долгорукого в обмен на фрески и мозаики киевского Михайловского Златоверхого собора. Но тогда обмен не состоялся. В прошлом году идея обмена посетила уже украинского лидера: останки режиссера Александра Довженко за останки основателя Москвы. Лужков ответил, что меняться костями неэтично, особенно если достоверно не известно, чьи кости хранятся в Киеве. Так или иначе разгоревшийся спор не проясняет историю князя - ни древнюю, ни новейшую, но грозит превратить его могилу в ристалище для политических боев, - что тут говорить об упокоении.

АРГУМЕНТ СВЯЩЕННИКА

Председатель Издательского совета РПЦ, протоиерей Владимир Силовьев:

 - Юрий Долгорукий, один из великих киевских князей, не оставил после себя завещания. Поэтому мы не знаем, где он хотел покоиться - в Москве или в Киеве. Основателем Москвы Долгорукого «назначил» Сталин, согласно первому упоминанию о нашем городе в летописи 1147 года. Попировав здесь, князь двинулся дальше и основал затем Дмитров и другие города. Такая у него была работа, за это и прозвали его Долгоруким. Безусловно, князь Юрий как историческая личность никакого отторжения в народе не вызывал и не вызывает. Но я не вижу смысла в перезахоронении его мощей ради политических игр.

АРГУМЕНТ УЧЕНОГО

Антон ГОРСКИЙ, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ:

 - Три года назад я был в Киеве. К тому времени украинские археологи так и не смогли с уверенностью сказать, какие именно останки принадлежат великому князю Юрию Долгорукому. На мой взгляд, его можно считать основателем Москвы не только из-за упоминания в летописях 1147-­го, а главным образом из-за его Указа 1156 г. о возведении вокруг будущей столицы первых оборонительных укреплений. Тем не менее перевозить останки с места на место, по моему мнению, не нужно. Долгорукий умер князем Киевским - там пусть и покоится.

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