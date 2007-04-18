В России гонят 25 млн. декалитров самогона в год

ДО РЕФОРМ в России было около сотни сортов самогона. Но в последнее время большинство надомных производителей Сибири и средней полосы России стали забывать бабушкины рецепты. «Сегодня глубинка гонит первач в основном из сахара, - говорит. - Химический анализ сахарного самогона в черноземных и нечерноземных областях показал, что 80% этого крепкого алкоголя по очистке и вкусовым качествам не уступают государственной водке.»

В своем выступлении на круглом столе, посвященном проблеме «злоупотребления алкоголем в стране», г-н Нужный, ссылаясь на проведенные специалистами Центра полевые испытания, отметил высокое качество самогона из виноградных выжимок, который пользуется спросом на юге страны. Но выше всех похвал, вкуснее конь­яка и виски, по мнению профессора, самогон, который готовится при перегонке хорошего домашнего вина. По прогнозам аналитиков, производство «первача» в сельской местности через два-три года вырастет до 40 млн. декалитров в год.