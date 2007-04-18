Министр обороны А. Сердюков подписал приказ об увеличении денежного содержания военнослужащих

На днях вступил в силу Приказ №33 министра обороны о повышении военным ряда денежных выплат.

И ПЕРВЫМ адресатом этого документа стал сам новый глава военного ведомства Анатолий Сердюков. Как известно, он не имеет воинского звания. Зато является кандидатом экономических наук.

По новому приказу кандидат наук в армии теперь вместо 900 руб. будет получать 3 тыс., а доктор наук вместо 1500 - 7 тысяч. Это куда больше, чем за генеральские лампасы. Так, до 1 октября 2006 г. генерал-полковнику за воинское звание платили 1838 рублей. С этого года - на 10% больше.

В прочем, куда весомее по «тридцать третьему приказу» новые надбавки за секретность. Теперь министр обороны, допущенный к документам с грифом «Особой важности», вправе рассчитывать на дополнительные 50-75% от должностного оклада. На такую же надбавку могут претендовать и постоянно имеющие дело с «особыми» секретами генералы Центрального аппарата Минобороны.

В войсках же за секретность будут платить поменьше. Так, военнослужащим, допущенным к документам, имеющим гриф «Совершенно секретно», доплатят от 30 до 50%. Меньший финансовый довесок - 10% от должностного оклада - ждет военнослужащих, временно допущенных к работе с режимной документацией с грифом «Секретно» и «Для служебного пользования».