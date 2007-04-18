В Башкирии внедряется новейшее оборудование для лечения раковых заболеваний

ПЕРВАЯ в России система CyberKnife, локализующая раковые опухоли, будет внедрена в столице Башкирии. Кибернетический нож удаляет опухоли, которые ранее считались неоперабельными и приводили пациента к быстрой смерти. Способ лечения получил название стереотаксической радиохирургии, когда на злокачественную опухоль направляется сфокусированный поток радиации из перекрестных лучей. Высокоточное оборудование позволяет обеспечить концентрацию высокой дозы на «мишени», не нанося ущерба здоровым тканям. Излечиться за один сеанс (!) смогут больные раком головного и спинного мозга, легких, печени, почек, поджелудочной железы и костей.

Радиохирургическая процедура не требует хирургического вмешательства, применения анестезии и длительного пребывания пациента в стационаре. При использовании радиохирургии уменьшается риск занесения инфекций и возникновения осложнений.

Как сообщили в Мин­здраве Башкирии, система CyberKnife будет установлена во второй половине 2008 года. В прош­лом году американ­ская компания зарегистрировала оборудование на территории РФ, получив регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

По словам представителя компании Георгия Шебаева, Башкирия была выбрана для внедрения системы, потому что здесь есть квалифицированные медицинские кадры, а власти республики не стали «строить пресловутые административные сложности, с которыми мы уже сталкивались в других регионах».