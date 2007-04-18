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ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРЬКО

№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРЬКО
Человек, как и три тысячи лет назад, может за несколько часов стать животным

«Человек опаснее всех животных».

Уильям Голдинг, «Повелитель мух»

 Неужели это правда? Неужели писатель Голдинг прав? Почему не только он, но и другие выдающиеся мыслители приходили к такой грустной мысли - один маркиз де Сад чего стоит…

 ЧЕМ человек отличается от животного? Ответов много - человек способен на осознанные действия, в его силах проецировать результаты своих действий на будущее. Кто-то добавит: человек может воздействовать на природу, он - царь природы… Стоп, достаточно! Собственно, по какому праву человек поставил себя в центр мироздания? Где и когда возникла эта гордыня, это самовознесение? Давайте поразмышляем.

 В древних религиях человек занимал во Вселенной довольно скромное место. И до сих пор в индуизме жизнь человека равна жизни любой твари. И сегодня даосизм рассматривает жизнь как наибольшую ценность, а людей - как не особенно важную часть природы: среди 180 заповедей даосизма существует запрет на охоту, рыбную ловлю, содержание птиц и зверей в клетках. По сей день охотники-­тунгусы, убив медведя, считают своим долгом извиниться перед его душой, боясь мести.

 Ветхий Завет не ставил человека в центр Вселенной - в книге Экклезиаста сказано, что «Господь создал нас так, чтобы мы не понимали, хуже мы животных или лучше». Это древнее представление о равенстве человека и животного стало утрачиваться, как ни странно, в христиан­стве. Именно христианство, приблизив человека к Богу, подняло его на пьедестал, утверждая, что божественная душа есть только у человека. Другой ступенью возвышения человека над прочим живым миром стал догмат свободы - одно из ключевых понятий христианства. Бог­-Творец, сотворивший Вселенную, создал все сущее в ней свободным, то есть имеющим право определять свою волю. Такими были созданы и мир, и человек.

 В период Возрождения постулат индивидуальной свободы стал осознаваться как главная цель личности. Человек, высшее создание Бога, рассматривал свою деятельность как продолжение на земле Божественного творчества и, по сути, представлял себя наместником Бога на земле. Эта концепция положила начало современному антропоцентризму, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания. Собственно, стремление к свободе личности стало обязательной целью жизни. Напомним, что в индийской и китайской философиях (философия как отражение религии), как и в мусульманстве, понятия свободы просто нет. Но европейскую мысль уже нельзя было остановить. Фраза Иисуса Христа «Истина сделает вас свободными» стала трактоваться как рецепт для достижения свободы через постижение научных законов.

 С развитием капитализма западная религиозная мысль все более концентрируется на индивидуальной ответственности человека перед Богом, а соответственно и обществом. Гуманистическая «вера в человека» утверждала, что человек по своей натуре добр и стремится к духовному совершенству, что прогресс и развитие науки приведут человечество к невиданным высотам, что торжество справедливости и равенства неминуемы. Высшей целью стал индивидуализм и личная, ничем не ограниченная свобода, которая затмила обязанности, накладываемые религией и культурой. Свобода - чего бы это ни стоило. Личность не нужна, если нет свободы. Так христианство медленно отступало от своих же канонов смирения перед Творцом и его творением - мирозданием.

 В ХХ в. «освобождению» подлежали и другие стороны деятельности человека. В сексуальных и семейных отношениях, в социуме - словом, во всех областях деятельности человека уже более века наблюдаются стремления «преступить черту», как говорил герой Достоевского, выйти за рамки традиционных представлений о норме, нарушить общепризнанные табу. Сегодня Запад черпает плоды этого преувеличенного пиетета перед свободой личности. Можно наблюдать несомненный упадок во всех сферах духовной деятельности человека - в искусстве, философии и политике, даже в демографии: женщины не хотят рожать, и вследствие этого - дефицит рабочей силы и т.д. Антропоцент­ризм привел к разрушению понятия «обязанности» и к его замещению понятием «права».

 И, как ни парадоксально, освободившись от старых норм, человек «освободился» и от Бога.

 Европейская цивилизация, основанная на антропоцентризме, еще не осознала порочности избранного пути, она пытается навязать другим народам свое представление о миропорядке. Но другие древние культуры временами яростно сопротивляются. К примеру, реакция на неограниченный индивидуализм Запада у мусульманской цивилизации проявляется иногда в таких страшных формах, как терроризм.

 Но наиболее катастрофичные последствия деятельности человека проявились в разрушении глобального климатического баланса планеты. Поставив себя над другими существами, человек «прогрессирует», развивая свою цивилизацию за счет других. Развитие цивилизаций доказывает, что человеческая деятельность более разрушительна, чем созидательна.

 Еще в середине ХХ в. появилась концепция, возвращающая нас в древнейшее понимание человеком своего места на земле. В 70-е гг. английский ученый Джеймс Лавлок назвал именем древнегреческой богини Земли Геи (Gaia) теорию («Теория Гайя»), согласно которой земля функционирует, как живой организм, и активно отвечает на вторжение людей в экологию, стремясь к самосохранению. Полгода назад Лавлок выступил на конференции климатологов в Лондоне с призывом остановиться в загрязнении окружающей среды, пока планета «осознанно» нас не уничтожила. По его мнению, Землю буквально лихорадит, что может привести к повышению температуры на 80C и сделает большую часть земной поверхности необитаемой. К сожалению, механизм саморегулирования Гайи, который Лавлок называет Системой Земли, таков, что справиться с потеплением невозможно: «Теперь мы - цель Гайи, мы фактически уже в состоянии войны с ней». Лавлок называет этот феномен «Месть Гайи». Здесь, может быть, и кроется начало конца человеческой цивилизации.

 «Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревь­ев… мелеют и сохнут реки, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее…. Надо быть безрассудным варваром, чтобы разрушать то, чего мы не можем создать!» Великий провидец Чехов! И это написано более века назад, когда по России еще шелестели безграничные леса и Чехов с Левитаном ходили пешком охотиться на вальдшнепов в Сокольники и Марьину рощу. Что написал бы Антон Павлович, узнай он, каким массовым экологическим террором занимаются теперь лесопользователи, - в России нелегальный экспорт древесины в несколько раз превышает легальный!

 Вера в прогресс и науку скомпрометировала главную надежду гуманистов - человек ни на йоту не стал лучше. И если свои знания, добытые усилиями гениальных прозрений, человечество накапливает, то человеческая этика не аккумулируется. Человек, как и три тысячи лет назад, может за несколько часов стать животным. При этом ему не обязательно стать заключенным «Абу-Грейб», можно быть и тюремщиком этого «прославленного» заведения…

 Гайя не будет «воевать» с человечеством. Она лишь предостерегает (Земля «разумнее» человека) и направляет нас на нужный путь развития, на путь, который мы должны пройти, чтобы жить и дальше. В своем стремлении к справедливости и максимальному благоустройству окружающего мира род человеческий прозреет и поймет, что «человек - самое опасное животное на земле». Может быть, тогда он вспомнит призыв другого русского гения - Достоевского: «Смирись, гордый человек!» Гайя пока дает нам шанс стать менее опасными животными…

Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Один из книжных героев чешского писателя Ярослава Гашека утверждал в начале прошлого века, что человек - это существо, равноценное свинье. А сегодня?

Алла Клинк, учитель, Орел:

- Очень похож - особенно когда присосется к кормушке: никакими силами его не оторвешь! К тому же медики утверждают, что наши внутренние органы, включая сердце, аналогичны свиным. Короче, тут не только «духовная связь» прослеживается!

Игорь Волк, 31 год, повар, Тверь:

- Свинья в отличие от человека свинничает совершенно искренне. Тем и хороша.

Елена Хован, дизайнер, Томск:

- Ценность жизни человека ничуть не выше, чем у свиньи: оба - животные, твари Божьи. Но человек, вне всякого сомнения, выше в силу своих стремлений - он наделен интеллектом, придает своей жизни значение, ищет смысл. Не то что свинья, которая довольствуется грязной лужей. Но свиньи, в общем и целом, мне более симпатичны - ведь они не разводят на фермах людей, чтобы потом их есть!

Светлана Ковач, агроном, Пермь:

- А другой герой другого автора в начале прошлого века утверждал: «Человек - это звучит гордо!» Так что не стоит ничего обобщать. Это вопрос мироощущения каждого отдель­но взятого человека.

Олег Разин, 52 года, инженер, Казань:

- С тех пор в этом плане мало что изменилось. И в физиологическом смысле, и в морально-этическом. Мало того, во втором случае порой бывает, что подобное сравнение оскорбительно для свиньи! Если так пойдет и дальше, то свинст­во станет визитной карточкой России. С ним, увы, приходится сталкиваться везде - начиная от чиновничьего кабинета и заканчивая «ресепшеном» в платном общественном туалете.

Олег Кан, 67 лет, пенсионер, Рязань:

- Сегодня массмедиа - ТВ, радио, глянец и недоглянец - мощнейшее средство создания атмосферы среды обитания, в подавляющем своем большинстве пытается сделать из человека не то чтобы свинью… но что-то вроде Человека Потребляющего (кадавра из «Понедельника…» Стругацких). Надеюсь, это не получится.

Еркен Мукашев, 44 года, водитель, Пенза:

- Аргентинская свинина стоит по закупке 20 рублей за килограмм. Хавронью съесть можно, а человека - не особо-то. И потому свинья практически ценнее.

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