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Вслед за английскими фермерами в Пензенской области ждут переселенцев из ЮАР

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

Вслед за английскими фермерами в Пензенской области ждут переселенцев из ЮАР
Следующая остановка – Голливуд?

 Граждане и патриоты обеспокоены - все больше иностранцев претендуют на роль «землепашцев Земли Русской». Дальний Восток и Сибирь окучивают китайцы и корейцы, а в европейской части страны наблюдаются британцы, французы, турки… Медленно, но верно, без танков и авиации, западные бизнесмены «от сохи» осваивают знаменитые черноземы и заливные луга. Чем это грозит отечественным аграриям? Не секрет, кое-кто считает, что процесс предваряет массовое вырождение российского крестьянства.

 Так, в Пензенской области с 2003 г. плотно обосновались и энергично ведут дела два англичанина. Нашему корреспонденту удалось не спеша посмотреть, подсмотреть и проанализировать - чем на самом деле занимаются варяги на родине великого русского поэта М.Ю. Лермонтова.

Кавалер, советник, фермер

 ГОРОД Каменка, ж/д станция Белин­ская. К магазину на привокзальной площади в 7.55 подходит женщина, из-под крыльца извлекает ключи и открывает солидную, по местным меркам, торговую точку. Картина, давно забытая в столицах.

 Спустя полчаса на площадь влетает громадный внедорожник «Тойота-­Лендкруизер 100». За рулем - почти двухметровый громила. Водитель-телохранитель? Оказалось, нет. Исполнительный директор ООО «Хартланд Фармз» и вдохновитель «похода на Восток» Колин Хинчли собственной персоной. Габариты мистера Хинчли сформированы 20 годами игры в регби. Роль предводителя пиратов ему бы особенно удалась.

 А на самом деле - милейший человек. Кавалер высшей государственной награды в области «Во славу земли Пензенской» и советник губернатора. Проезжая мимо чужих полей подсолнечника, не убранных с прошлой осени, тяжело вздыхает, что-то бормочет на английском о преступном отношении к земле. Имеет право - у себя на родине Колин обладатель звания «Лучший фермер Англии и поставщик года». Его партнер по бизнесу в России Ричард Уиллоуз, глава компании, - личность не менее заметная. Но больше в городе, в Пензе. Его епархия - менеджмент и финансы. В полях хозяйствует именно Хинчли. За полгода колеса его джипа намотали 150 тыс. км по дорогам области. Норма в «горячие день­ки» - 600 километров!

Challenger = Т-­34

 ВСЯ техника в компании импортная. Увы, не устраивает придирчивых англичан продукция отечественных машиностроителей - ни по производительности, ни по надежности, ни по экономичности. Громады комбайнов - 4 сверкающих машины - стоят в полумраке гаража. Сейчас речь идет об аренде еще 12 тыс. га, поэтому через Санкт-­Петербург в пензенские поля пробираются еще четыре. А для местных это означает новые рабочие вакансии.

 Основной «работник» - трактор-гигант «Челленджер». Один заменяет 5 отечественных машин. Кабина как капитанский мостик «новорусской» яхты. 550 лошадиных сил. Дизель даже после зимней «спячки» запускается с пол-оборота. Такая же мощность была у советских танков 1940-60-­х гг., от легендарного Т-­34 до популярнейшего в странах третьего мира Т-­55. Спутниковая навигация (вот этим наши танки и сейчас похвастать не могут), музыка, кондиционер. Трактор с самого начала сезона полевых работ «пашет» 24 часа в сутки, обрабатывая до 250 га за световой день. Для сравнения, отечественная техника при норме 42 га за смену «героическими усилиями» тракториста способна обработать не более 60 гектаров.

 Поменялись механизаторы местами - и вперед. Точную прямую и место разворота обеспечивает «автопилот» с прибором GPS. Человек участвует лишь в программировании маршрута и развороте связки «трактор - борона» или «трактор - сеялка» в конечных точках. Размах «крыльев» буксируемого оборудования - до 24 метров. Поначалу технические навороты наших людей раздражали, теперь без них - как без рук.

 «Как зарплата?» - «Хватат», - отвечают механизаторы, проглатывая «е» в окончаниях слов. Тайну доходов блюдут крепко.

 Техника хороша, но и ее ресурс не беспределен. Приходится содержать склад наиболее востребованных запчастей. Запас как минимум до конца уборочной страды. Иначе в разгар работ техника встанет: «срочная» авиадоставка запчастей к импортным агрегатам - минимум 20 рабочих дней. А несрочная - полтора месяца. Вот и страхуются.

Гуси, гуси, га-­га-­га…

 ПОСРЕДИ жижи машинного двора выстроен вполне европейский офис. Внутри - компьютеры, Интернет, жалюзи, горячая вода, образцово-показательные санузлы, буфет, столовая и бухгалтеры-хохотушки. Хлеб в столовой невероятно вкусный. Именно такой должен быть на столе хлебороба - еще один стимул вкалывать днями и ночами в посевную и уборочную.

 В офис врывается, оставляя за собой комья грязи, обычно спокойный и флегматичный главный агроном Василий Михайлович. «Колин, гуси! Га-га-­га! Дикие!» И тут же иллюстрирует слова жестами. «From Canada?» («из Канады?») - озабоченно уточняет Колин. «Да, да!»

 Ну, понятно, охотничьи забавы англичанам и в России не чужды. Ан нет - дикий перелетный гусь по крестьянским меркам - птица зловредная. Не хуже саранчи уничтожает на своем пути все съедобное. Зеленые побеги озимых для гусей попросту лакомство. Бороться с ними невозможно: как с поля в полтысячи гектаров их согнать? Три гусака всегда «на стреме». Человек на горизонте появится - все разом перелетают на другой конец поля.

 Василий Надеев агрономствует с 1983 года. Руководил хозяйствами. «Сказать, что англичане нас просветили, - нельзя. Просто российская аграрная наука шла вперед, а техническое обеспечение все больше отставало. Мы, между прочим, широко используем не британские, а российские интенсивные технологии».

 Залог успеха - современная техника, качест­венные удобрения и самые совершенные гербициды, которые избирательно действуют на сорняки. Главный агроном подчеркивает: химия, которой обрабатывают поля, безвредна для людей и животных. Правда, и стоит миллионы - лишняя горсть в землю не попадет. А мощная техника позволяет сократить количество технологических операций.

 В соседнем хозяйстве обработкой аналогичных по площади земель заняты 320 человек. У англичан - в десять раз меньше, 32 «полевых агента», включая главного агронома.

 «Рядом работал наш предприниматель, - рассказывает Василий Надеев. - У нашего на пятистах гектарах работают 5 тракторов. У англичан на площади в 24 раза большей - всего 7 машин! Сравнил свои и наши затраты, урожаи, опечалился - и закрыл дело…»

 А может быть, стоило не закрывать дело, а приглядеться, набраться опыта, переманить у «Хартланд Фармз» пару-­тройку ключевых специалистов и добыть надежную технику?

Заграница нам поможет

 СЛЕДУЕТ отметить: земля - это не деньги, не секретное оборудование. В «мешке» из страны не вывезешь, на тайных банковских счетах не спрячешь.

 Погубить плодородный слой почвы - да, можно. Например, бездумным использованием дешевых ядохимикатов и удобрений неизвестного происхождения (этим частенько грешат китайцы). Но так могут поступать только временщики, а не люди, взявшие землю в аренду на 49 лет. Кстати, Колин Хинчли постоянно подчеркивает: «Мы - российская компания! У нас в штате всего два иностранца - я и Ричард. Капитал иностранный, ну и что? Сейчас и кредитоваться начинаем через российские банки».

 А если внести отдельным пунктом в нацпроект «Развитие АПК» приглашение белых фермеров-африканеров из ЮАР и Зимбабве? Они приучены к передовым способам работы на земле. Зачем нам китайцы, которые медленно, но верно - численностью - осваивают российские просторы? Их методы характеризуются повальным истощением земель в Поднебесной.

 А африканеры-­буры стали угнетенным меньшинством. За последние годы там было убито свыше 15 тыс. «некоренных» жителей. Фермерские дома жгут, земли захватывают, предлагают убираться домой, на прародину. Деваться им некуда. Вот и заманить к нам. Заодно заставить гуманный Евросоюз проспонсировать их переезд и приобретение сельхозтехники. А Колин Хинчли, забыв про англо-бурские распри вековой давности, с удовольствием поделится «особенностями национального земледелия» в России. Как идея?

АРГУМЕНТ АНГЛИЧАН

  Начинали англичане с залежных земель, на которых за 15-17 лет забвения вырос подлесок, народ на месте нынешних полей собирал грибы и ягоды. Другую землю чужакам не предлагали и не предлагают. Первый год корчевали, готовили почву к севу. Никакой прибыли, одни убытки. И вот результат: из арендованных пять лет назад 12 тыс. га - в прошлом сезоне обработано 8 тыс., оставшиеся пока готовят к вводу в севооборот.

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