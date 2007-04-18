Помощник президента Виктор Иванов готовит проект по учреждению в России министерства по борьбе с коррупцией

Во времена холодной войны американцы очень чутко нащупали в советском строе ахиллесову пяту - проблему «прав человека». Эта тема стала инструментом воздействия на умы, ослабления и разложения режима. СССР в ответ все время оправдывался. Сейчас все повторяется, только темой для дискредитации российских властей выбраны не права человека, а коррупция.

ЗАПАДНЫЕ фонды, включая даже Программу развития ООН, выделяют немалые день­ги на исследование коррупции в России и пропаганду борьбы с ней. На фоне этой активности наши власти, плохо зная свою историю, фактически наступают на те же грабли. Недавно Россия форсированно ратифицировала две международные конвенции о борьбе с коррупцией. В парламенте и других органах власти проходят круглые столы и слушания по коррупции, считается хорошим тоном, чтобы чиновники боролись с коррупцией в своем ведомстве, а еще лучше - и во всех чужих.

С чего растет коррупция

ДА, конечно, уровень коррупции в РФ за последние годы стал выше. Но это закономерное явление. Тому есть как минимум две причины. Во-первых, страна стала жить богаче, наполнилось «корыто» (бюджет, фонды), из которого можно черпать средст­ва. Во-вторых, в стране построена властная вертикаль, в результате чего заметно возросло значение решения чиновника. Борьба за доступ к бюджету, распределению бюджетных средств на протяжении последних 5 лет стала самым доходным бизнесом, гораздо более прибыльным, чем нефть и газ.

При всем этом уровень коррупции в современной России не является чрезвычайным и запредельно высоким. Да, по данным опроса ВЦИОМ, прведенного в ноябре 2006 г., 53% россиян признают, что у них есть личный опыт дачи взяток для решения своих проблем. Но, во-первых, 45% никогда (!) не давали взяток. А во-вторых, лишь 19% дают взятки «часто», а 34% - «изредка или всего один раз». 54% россиян даже считают, что подарки и денежные вознаграждения врачам, преподавателям и работникам сферы бытовых услуг столь же опасны, как и настоящее взяточничество.

Среди наиболее коррумпированных государственных и общественных институтов россияне выделяют в первую очередь местную власть (34%) и правоохранительные органы - ГАИ (28%) и милицию (27%). Далее следуют федеральная власть и правительство (20%).

На «передний план» борьбы с коррупцией, по мнению россиян, должны выйти СМИ, общественные организации, политические партии. И только 38% указывают на необходимость совершенствования законодательной базы. Почти столь же важна для россиян и конфискация имущества не только коррупционеров, но и членов их семей (36%).

Кудрин - финансовый регент при преемнике?

САМ уровень коррупции - это еще не повод устраивать помпезные кампании по борьбе с ней. Лучше бороться с коррупцией, тихо сжав зубы, чем кричать о борьбе и ничего не делать. Тем более что под видом борьбы с коррупцией нередко принимаются довольно сомнительные решения.

Так, под политическую задачу не дать разбазарить бюджет страны, возможно, временным наследникам, Госдума недавно приняла новый Бюджетный кодекс. Он сделал бюджетный процесс (многомиллиардные расходы и доходы) закрытым для контроля Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты и даже Правительства РФ! В следующие 3 года контролировать бюджет сможет один лишь Минфин и в первую очередь его глава - А. Кудрин. По сути, г-н Кудрин становится финансовым регентом при будущем президенте. Цена решения этого чиновника становится чрезвычайно высока. А возможность проверить его и привлечь к ответственности существенно ограничена на ближайшие 3 года.

Иванов - спаситель?

НО есть и ряд положительных изменений, связанных с активизацией антикоррупционной темы. Благодаря международным конвенциям в российское законодательство в 2006 г. возвращена конфискация имущества, которая была изъята из него в 2003 году. Одна из ратифицированных РФ международных конвенций предусматривает появление специального государственного органа, занимающегося борьбой с коррупцией. С целью его учреждения недавно создана Межведомственная рабочая группа по борьбе с коррупцией под руководством помощника президента В. Иванова. Внутри нее учрежден целый ряд подгрупп, занимающихся различными аспектами этого явления. Например, подгруппу, занимающуюся включением в российское законодательство о госслужбе норм международной конвенции, возглавляет С. Дубик (начальник Управления Кремля по вопросам госслужбы).

Так что все идет к тому, что рабочая группа В. Иванова постепенно перерастет в антикоррупционное министер­ство. Правда, специалисты затрудняются в ответе на вопрос, чем именно будет заниматься министерство? Если профилактикой коррупции, то оно должно получить оперативные полномочия по прослушиванию телефонов и проведению обысков, а это уже вторжение в полномочия МВД и ФСБ, фактически подмена их функций. Если пойдет речь о следственных и карательных функциях, то оно будет подменять прокуратуру и суды.