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Дома будут строить роботы-принтеры

№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В области строительства назревает революция. Дома могут подешеветь в сотни раз, а сроки возведения даже самых сложных зданий сократятся до одного дня.

 ИНЖЕНЕРЫ из университета Южной Калифорнии создали прототип робота-­строителя, работающего по принципу «трехмерного принтера». Новая технология называется «контурное строительство». Робот выдавливает бетон из «печатающей головки», постепенно слой за слоем выращивая здание. Дополнительный манипулятор на ходу укладывает трубы и арматуру. Эти устройства способны «печатать» не только отдельные дома, но и целые кварталы. Нужна лишь трехмерная модель объекта.

 Уже в нынешнем году изобретатели намерены впервые в истории «вырастить» дом площадью 180 кв. метров. По расчетам, на это уйдет всего 12 часов.

 «Если наладить массовое производство таких роботов, они будут стоить не дороже башенного крана или экскаватора. Но заменят почти все оборудование, требующееся на стройке, - утверждает один из авторов проекта, профессор Берок Хоршневис. - Тогда себестоимость здания будет зависеть лишь от цены бетона и арматуры». По оценкам экспертов, затраты на строительство дома площадью 150-200 кв. м составят всего 5-7 тыс. долларов. Аналогичные проекты уже создаются в Германии и Британии.

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