Дома будут строить
роботы-принтеры
№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В области строительства назревает революция. Дома могут подешеветь в сотни раз, а сроки возведения даже самых сложных зданий сократятся до одного дня.
ИНЖЕНЕРЫ из университета Южной Калифорнии создали прототип
Уже в нынешнем году изобретатели намерены впервые в истории «вырастить» дом площадью 180 кв. метров. По расчетам, на это уйдет всего 12 часов.
«Если наладить массовое производство таких роботов, они будут стоить не дороже башенного крана или экскаватора. Но заменят почти все оборудование, требующееся на стройке, - утверждает один из авторов проекта, профессор Берок Хоршневис. - Тогда себестоимость здания будет зависеть лишь от цены бетона и арматуры». По оценкам экспертов, затраты на строительство дома площадью
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