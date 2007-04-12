Дома будут строить роботы-принтеры

В области строительства назревает революция. Дома могут подешеветь в сотни раз, а сроки возведения даже самых сложных зданий сократятся до одного дня.

ИНЖЕНЕРЫ из университета Южной Калифорнии создали прототип робота-­строителя, работающего по принципу «трехмерного принтера». Новая технология называется «контурное строительство». Робот выдавливает бетон из «печатающей головки», постепенно слой за слоем выращивая здание. Дополнительный манипулятор на ходу укладывает трубы и арматуру. Эти устройства способны «печатать» не только отдельные дома, но и целые кварталы. Нужна лишь трехмерная модель объекта.

Уже в нынешнем году изобретатели намерены впервые в истории «вырастить» дом площадью 180 кв. метров. По расчетам, на это уйдет всего 12 часов.