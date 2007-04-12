ЛОББИСТЫ игорного бизнеса нашли способ обойти Федеральный закон «О государственном регулировании азартных игр». Он был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ в конце прошлого года. Вступивший в силу документ четко предписывает ликвидировать игорные заведения во всех без исключения населенных пунктах РФ. Взамен к 2009 г. планируется создать четыре игорные зоны: в Алтайском и Приморском краях, Калининградской области, на границе Ростовской области и Краснодарского края. Все «заведения», которые хотят работать, должны будут обосноваться в этих образованиях.
Короли рулетки и блэк-джека неоднократно признавали, что не ожидали таких жестких формулировок. Они думали, что многочисленным казино предстоит лишь перебазироваться за городскую черту. И искали выход, как спасти свои сверхдоходы. Нашли его, как водится, в высоких кабинетах.
По последним данным, к закону готовятся поправки. Первая - отложить переезд в игорные зоны на 1 год. И вторая - оставить в Москве и Санкт-Петербурге, наиболее «денежных» городах страны, по 10 самых крупных казино. А они в отсутствие конкуренции станут еще крупнее. Если «путинский» закон таким образом трансформировать, для китов игорного дела строительство «лас-вегасов» в российской глубинке потеряет какой-либо смысл.