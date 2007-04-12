На Чукотке в хозяйстве Р. Абрамовича предполагают разрешить охоту на белого медведя чукотско-аляскинской популяции

На Чукотке в хозяйстве Р. Абрамовича предполагают разрешить охоту на белого медведя
популяции чукотско-аляскинской
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Егор ВАСИЛЬКОВ ]
Дело в том, что на Чукотке предполагается открытие лимитированной охоты на белого медведя
- Мы надеемся, что «медвежьи патрули» смогут взять под контроль охоту на белого медведя и значительно сократить браконьерскую добычу этого вида, которая превышает на Чукотке 100 особей в год, - сказала «Аргументам неделi»
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