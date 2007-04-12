На Чукотке в хозяйстве Р. Абрамовича предполагают разрешить охоту на белого медведя чукотско-аляскинской популяции

ЖИТЕЛИ арктических сел Чукотки переживают настоящее нашествие белых медведей: десятки белых мишек рыщут в районе сел Ванкарема, Рыркайпия и поселка Мыса Шмидта, поэтому в селе Ванкарем был создан «медвежий патруль». Местные жители организовали его при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF). Координатором проекта стал известный в округе морзверобой Владилен Кавры. Недавно сотрудники «медвежьего патруля» обнаружили 170 медведей только вдоль береговой линии от села Ванкарем в направлении Мыса Шмидта.

Дело в том, что на Чукотке предполагается открытие лимитированной охоты на белого медведя чукотско-аляскинской популяции. В настоящее время охота на этих мишек разрешена только коренному населению Аляски. Но в 2006 г. Российско-американское соглашение по использованию популяции прошло одобрение Конгресса США. И теперь его должен подписать президент Буш (российская сторона уже одобрила это соглашение).