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На Чукотке в хозяйстве Р. Абрамовича предполагают разрешить охоту на белого медведя чукотско-аляскинской популяции

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Егор ВАСИЛЬКОВ ]

 ЖИТЕЛИ арктических сел Чукотки переживают настоящее нашествие белых медведей: десятки белых мишек рыщут в районе сел Ванкарема, Рыркайпия и поселка Мыса Шмидта, поэтому в селе Ванкарем был создан «медвежий патруль». Местные жители организовали его при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF). Координатором проекта стал известный в округе морзверобой Владилен Кавры. Недавно сотрудники «медвежьего патруля» обнаружили 170 медведей только вдоль береговой линии от села Ванкарем в направлении Мыса Шмидта.

 Дело в том, что на Чукотке предполагается открытие лимитированной охоты на белого медведя чукотско-аляскинской популяции. В настоящее время охота на этих мишек разрешена только коренному населению Аляски. Но в 2006 г. Российско-американское соглашение по использованию популяции прошло одобрение Конгресса США. И теперь его должен подписать президент Буш (российская сторона уже одобрила это соглашение).

 - Мы надеемся, что «медвежьи патрули» смогут взять под контроль охоту на белого медведя и значительно сократить браконьерскую добычу этого вида, которая превышает на Чукотке 100 особей в год, - сказала «Аргументам неделi» пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы Дарья Кудрявцева.

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