Обнаружена кубическая медуза с «человеческими глазами»
№ 15(49) от 12.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
У обычных медуз глаза различают только уровень освещенности. У кубической медузы 12 пар глаз, которые делятся на 4 специализированных типа. Она видит гораздо лучше собратьев: одни разновидности глаз различают цвета, другие - очертания предметов. Мозг медузы сводит изображения воедино. Картинка получается столь же детальной, как у человека.
Поведение этих существ тоже неординарно. Они не дрейфуют по течению, а стремительно двигаются. Кубическая медуза может быстро поворачиваться и лавировать между предметами.
Ученые пока не берутся объяснить, зачем медузам понадобились «человеческое» зрение и беспрецедентная подвижность. Предполагается, что изучение этих существ поможет понять, как изменялись органы зрения в ходе эволюции.
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