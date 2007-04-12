Обнаружена кубическая медуза с «человеческими глазами»

Из-за

УЧЕНЫЕ из шведского университета Лунд открыли удивительную разновидность морских существ.необычной формы их назвали «кубическими медузами». Они обладают беспрецедентным для представителей своего вида зрением.

У обычных медуз глаза раз­личают только уровень освещенности. У кубической медузы 12 пар глаз, которые делятся на 4 специализированных типа. Она видит гораздо лучше собрать­ев: одни разновидности глаз различают цвета, другие - очертания предметов. Мозг медузы сводит изображения воедино. Картинка получается столь же детальной, как у человека.

Поведение этих существ тоже неординарно. Они не дрейфуют по течению, а стремительно двигаются. Кубическая медуза может быстро поворачиваться и лавировать между предметами.

Ученые пока не берутся объяснить, зачем медузам понадобились «человеческое» зрение и беспрецедентная подвижность. Предполагается, что изучение этих существ поможет понять, как изменялись органы зрения в ходе эволюции.