Деятельная Марина Могилевская
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Юлия МИНАЕВА, Виталий МАРОЧКИН ]
Русская красавица актриса Марина Могилевская талантливо играет женщин из глубинки - эмоциональных, душевных, простых и сильных. Сейчас она занята в одной из самых популярных антреприз
-Чем современному зрителю может понравиться ваша героиня из «Любовного капкана» - простая женщина из российской глубинки?
- Она абсолютно открытая, на первый взгляд очень сильная. Ее «внешняя» сила от женской беззащитности, и мне хотелось, чтобы этот контраст был виден. Поначалу эту
- Марина, вы написали сценарий, по которому сняли фильм «Когда ее совсем не ждешь». Есть новые сценарные задумки?
- Мне очень дорог этот фильм. Но сценарист - не моя профессия. Я писала для себя, для души, совершенно без надежды на результат. Не пыталась ничего придумать, наверное, просто накопила жизненного опыта… Но я завидую сценаристам, потому что это совершенно свободное занятие: хочешь - пишешь, не хочешь - не пишешь. Независимая профессия в отличие от актерской. И если мне придет в голову интересный сюжет, я с радостью буду писать, пусть даже для собственного удовольствия.
- Это правда, что вы хотели открыть собственную дизайнерскую студию?
- Мне очень нравится заниматься интерьером. Жилище человека отражает его характер, увлечения, мечты, желания. Мне было бы интересно разрабатывать дизайн с учетом психологии, помогать людям создавать интерьер исходя из их привычек, образа жизни.
Психология, в том числе
- Страдать депрессией - еще одна дань западной моде. Следует ли нам по западному образцу завести себе психоаналитика или есть другие способы выхода из «минуса»?
- Я пробовала справиться с депрессией с помощью психоаналитика - не помогает (улыбается). Выйти из тяжелых душевных состояний мне помогают физические действия. Может, это просто отвлекает. Доходит до того, что при идеальной чистоте я могу перемыть всю посуду, всю квартиру, перестирать все белье. Или иду в бассейн, в тренажерный зал. Самое главное - не «закапываться» в этом состоянии, потому что русскому человеку свойственно самокопание и самобичевание. Надо просто брать себя за волосы и вытаскивать, делать
- Марина, а где вы любите отдыхать от работы? Говорят, вы выращиваете пионы на собственной даче…
- Дача - это моя отдушина! Я первый раз в жизни поняла, что такое земля и какое невероятное притяжение она имеет для человека, когда мне было уже за тридцать. Общение с землей очищает, отвлекает и дает массу положительных эмоций. Сажать и полоть для меня гораздо лучше, чем съездить на море и поваляться под палящим солнцем. Я, видимо, с таким желанием и любовью все это делаю, что на удивление мне и окружающим все вырастает, всходит, ничего не погибает. У меня была самая цветущая дача в поселке, несмотря на то, что я садоводством первый год занималась.
- Как вы думаете, что должна делать женщина, чтобы выглядеть «на все сто»?
- Когда женщина влюблена, она сияет. Можно пользоваться самой дорогой косметикой и одеваться в самых дорогих магазинах, но при этом не производить на окружающих никакого впечатления. А вообще, мне кажется, что если женщина гармонична внутри себя, то будет прекрасна. Поэтому я всем желаю душевного покоя и внутреннего равновесия. Когда это есть, можно даже косметикой не пользоваться.
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