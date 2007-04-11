ДЕЗы отбились от городских рук

В ближайшем будущем (а точнее - уже с 1 июля нынешнего года) окатит нас волной очередного раздела собственности. Городские власти заявили, что приватизируют дирекции единого заказчика (ДЕЗы), от которых непосредственно зависит обеспечение нашего дома теплом, светом, горячей водой и прочими коммунальными ресурсами и услугами.

ЕЩЕ 25 сентября 2001 г. столичным правительством было принято постановление, утвердившее «Программу развития реформы жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы на 2002-2007 годы». Незаслуженно забытый документ предписывает, кроме повышения цен, новую напасть - начало акционирования государственных жилищных организаций.

«Процесс уже пошел, - разъяснил в интервью «Аргументам неделi» Юрий Росляк, первый заместитель мэра Москвы, руководитель Комплекса экономической политики и развития столицы. - На сегодняшний день принято принципиальное решение о том, что дирекции будут разделены на государственную и частную составляющие. Государственная станет учреждением, в которое войдут единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) и часть ДЕЗа, представляющая интересы собственника. А частная, которая появится в результате акционирования оставшейся части дирекции, объединит те структуры ДЕЗа, которые занимаются оказанием услуг. Эту фирму горожане получат право привлекать по договору на выполнение работ по содержанию и эксплуатации принад­лежащего им жилого фонда. Сейчас завершается подготовка к выпуску распределительного документа, по которому мы устраняем некоторые противоречия и вместе с тем создаем описанную систему».

Итак, ДЕЗы разделят на две части. Одна из них - государственная организация, которая оставит за собой традиционно государственные функции: забота о льготниках, курирование деятельности ЕИРЦ и управление долями неприватизированной части жилых помещений (то, чем занимается сейчас Департамент муниципального жилья). Через нее будет решаться даже вопрос бюджетного финансирования тех расходов, которые нужны для содержания городской собственности.

Интереснее судьба второй, негосударственной части ДЕЗа. Она станет акционерным обществом, капитал которого разделят между сотрудниками дирекции (дворникам, конечно, поменьше, начальникам и бухгалтерии - побольше). И не нужно думать, что в активе у новоявленного АО окажутся одни грабли да лопаты. К ним отойдут и уборочная техника, и здания, отстроенные на деньги жителей, но главный актив - контракты со всеми городскими службами коммунального хозяйства и административный ресурс.

А жители? Им не достанется ни одной ценной бумаги даже для виду. Акционирование - дело внутреннее, коммерческое и даже тайное по закону.

«Реальной конкурентной среды и большого предложения в сфере управления многоквартирными домами пока в городе нет, - сетует Михаил Рыбальченко, первый заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы. - Мы стремимся к тому, чтобы создать рынок управляющих компаний на основе бывших ДЕЗов и подрядных организаций, которые уже занимаются эксплуатацией жилого фонда».

Только не­понятно, зачем насаждать этот рынок искусственно. Казалось бы, рынок - дело свободное. Нет рынка - значит, нет условий. И не чиновное дело думать, как эти условия создать.

Тем более что абстрактные меры, направленные на создание рынка, приведут к конкретным проблемам, с которыми придется столкнуться моск­вичам. Однажды горожанину может прийти квитанция, в которой, к примеру, стоимость горячей воды остается прежней (тарифы закреплены Постановлением Правительства Москвы), а цены за обслуживание увеличились в 10 раз. И кому предъявлять претензии? Да некому, потому что ДЕЗ станет частным предприятием, которое может устанавливать на свои услуги те цены, которые ему вздумается. Конечно, горожане, если что, смогут поменять управляющую компанию. Но делать это можно раз в год. К тому же выбирать особенно не из кого. И в Правительстве Москвы признают то, что конкуренции в этой сфере почти никакой.

АРГУМЕНТ ЗАКОНА



Городские власти утверждают, что данная реформа абсолютно законна и проводится в рамках, предписанных Жилищным кодексом РФ. Однако у некоторых юристов уже есть сомнения, соответствует ли раздел и акционирование ДЕЗов Федеральному закону «О защите конкуренции». Кроме того, столичные власти, хотя уже и запустили процесс дробления дирекций, до сих пор не предоставили экономического обоснования реформы (то есть ответа на вопрос «зачем?» с финансовой точки зрения).