Москвичам наставили не только «рога», но и заячьи уши
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Марта ДАШКОВА ]
На днях городские власти сделали эпохальное заявление: в скором времени у водителей автобусов, троллейбусов, трамваев нельзя будет купить проездной билет. Само по себе такое решение абсурдно, но его мотивировка впечатляет не меньше.
ПЕРВЫЙ аргумент такой: нигде в Европе водители не торгуют проездными документами. Корреспонденты «АН» в зарубежных странах специально проверили правильность этого утверждения. В Лондоне, Хельсинки, Брюсселе, Париже билеты в автобусах купить можно. Такая же ситуация во всех
Второй аргумент:
Столичные власти уже и так сделали все, чтобы покупать у водителей карточки стало невыгодно. Если
После того как покупка карточки у водителя стала обходиться неоправданно дорого, спрос на эту услугу упал до 3,3%. Когда он рухнет до 1% (чего, по прогнозам экспертов, стоит ожидать в скором времени), билетную «лавочку» в общественном транспорте прикроют. Тем, кто не успеет запастись талоном заранее, придется либо ехать на такси или на маршрутке, либо идти пешком до ближайшего уличного пункта продажи карточек (а он может оказаться очень далеко!), либо ломиться в автобус зайцем, либо просить помощи у других пассажиров. И в таком положении будут оказываться, как правило, автомобилисты, которые вынуждены бросать свои машины
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