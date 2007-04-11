Москвичам наставили не только «рога», но и заячьи уши

На днях городские власти сделали эпохальное заявление: в скором времени у водителей автобусов, троллейбусов, трамваев нельзя будет купить проездной билет. Само по себе такое решение абсурдно, но его мотивировка впечатляет не меньше.

ПЕРВЫЙ аргумент такой: нигде в Европе водители не торгуют проездными документами. Корреспонденты «АН» в зарубежных странах специально проверили правильность этого утверждения. В Лондоне, Хельсинки, Брюсселе, Париже билеты в автобусах купить можно. Такая же ситуация во всех южно-европейских странах (Италия, Испания, Греция). В Амстердаме в автобусах вообще кондукторы. В Германии водители продают не только билеты на одну поездку, но и карточки, разрешающие проезд на целый день или на различные расстояния.

Второй аргумент: из-за тех, кто не купил билеты заранее, автобус дольше стоит на остановке. На это можно ответить, что люди проходят через «рога» автоматической системы контроля проездных документов без участия водителя. И те, кто покупает у него талончики, посадке пассажиров не мешают. В Стокгольме, например, водитель не только сам проверяет у входящих в автобус билеты, но и штампует их, проставляя время посадки. Горожанину с таким билетом в течение часа дополнительно платить за проезд на всех видах транспорта не придется. Жалоб на то, что автобус из-за такой системы конт­роля задерживается на остановках, в Стокгольме нет. Все спокойненько стоят в очереди.

Столичные власти уже и так сделали все, чтобы покупать у водителей карточ­ки стало невыгодно. Если когда-то разница между ценой талона в салоне автобуса и у распространителей составляла 1 рубль, то нынче она возросла до 10 рублей! Раньше городские власти мотивировали этот разрыв тем, что водитель должен получать доплату за продажу билета - то есть за услуги, которые он оказывает сверх своих обязанностей. Теперь же, как отметил Юрий Росляк, первый заместитель мэра в Правительстве Москвы, такая разница в цене установлена для того, чтобы пассажиры заблаговременно покупали билеты (в скобках добавим: и для того, чтобы Мосгортранс извлекал дополнительный доход, потому что в карман водителя идут не все 10 рублей).