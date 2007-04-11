Где встал, там и стоянка

В столице в последнее время «расплодились» торговые центры (ТЦ). Для потребителей, бесспорно, это очень положительный момент - можно выбирать, куда ехать за покупками. Но не все ТЦ одинаково гостеприимны.

ОТ ПОСЕЩЕНИЯ многих из них удовольствие получить невозможно, потому что перед шопингом приходится отстаивать огромную автомобильную очередь на въезд в магазин, а потом еще полчаса искать парковочное место. Мало радости это приносит и тем моск­вичам, которые проезжают мимо ТЦ: из-за скопления машин, желающих въехать или выехать с парковки, на городских дорогах образуются многокилометровые пробки. Это говорит о том, что, во-первых, на стоянках у магазинов не хватает мест, и, во-вторых, они организованы неправильно.

Например, дефицит парковочных мест в «Меге» в Теплом Стане и у Кунцевского авторынка настолько жестокий, что водители вынуждены оставлять свои машины на МКАДе и, рискуя жизнью, прямо по проезжей части идти до магазинов. «Это уму непостижимо! - возмущается прокурор Кунцевской межрайонной прокуратуры Андрей Почтарев. - Машины, припаркованные на МКАДе у Кунцевского авторынка, мешают проехать автолюбителям, которые спешат мимо по своим делам. Люди вынуждены стоять часами, чтобы преодолеть этот участок пути. При этом ни одного сотрудника ГИБДД, который пытался бы хоть как-то разгрузить проезжую часть, я там ни разу не видел». Кстати, рядом с «замкадными» ТЦ много места для строительства дополнительных парковок. Но запросов на расширение территории стоянок от коммерсантов почему-то не поступает.

Пробки образуются и рядом с городскими ТЦ - «Европей­ским» и «Атриумом». У этих центров есть подземные парковки. Но найти к ним дорогу не так-то просто. Хоть бы стрелочки повесили! Поэтому москвичи и бросают машины как попало. Но случайно ли парковки обозначены так бестолково?

«Каждый месяц мы проводим профилактические работы по проверке парковочных мест в торговых центрах: «Европей­ском», «Атриуме», «Меге», «Икее» и других, - заверили «АН» в ГИБДД России. - Мы пачками отправляем письма коммерсантам и местной администрации с требованиями устранить недостатки в организации парковки, разгрузить проезжую часть и выделить дополнительные места. Но пока наши искания не находят ответа. А страдают от этого обычные автомобилисты. Их приходится наказывать - выписывать штрафы за парковку в неположенном месте или даже эвакуировать автомобили».

Странное дело: как удалось выяснить корреспонденту «АН», уже месяц Генеральная прокуратура проверяет работу ГИБДД. При этом не было обнаружено НИ ОДНОГО письма от ГИБДД в городские структуры или владельцам торговых центров с просьбой о расширении парковок.

Автомобилисты считают, что на штрафах и эвакуации сотрудники ГИБДД и чиновники делают неплохой бизнес. С админист­рацией торговых центров договориться несложно. Благо, большую часть ТЦ в городе «держит» один человек…

АРГУМЕНТ ЭКОЛОГА



Замглавы Росприроднадзора Олег Митволь:

- Еще на стадии строительства «Европейского» у нас произошел конфликт с его владельцами. Бизнесмены задумали строить подземный гараж вблизи водоохранной зоны и столичного метро. При этом у них были все разрешительные документы, хотя наша структура таковых не давала. К сожалению, нам так и не удалось запретить строительство. ТЦ «Европейский» живет и здравствует. Конечно, обидно, что мы проиграли. Но так бывает не всегда: например, в прошлом году нам удалось запретить строительство компании «Икеа», которая вознамерилась устроить свой гипермаркет в природоохранной зоне Абрамцево. Под строительство чиновники выделили 8 гектаров! Но мы добились того, что эта территория стала частью национального парка «Лосиный остров», и все зеленые насаждения этого райского уголка столицы были сохранены.